Hiszpania: odwrócone krzyże jako bożonarodzeniowa dekoracja

Władze hiszpańskiej Grenady w ramach dekorowania miasta na Święta Bożego Narodzenia zawiesiły w centrum odwrócone krzyże, związane z satanizmem. Wywołało to głosy oburzenia i protesty. Podobne „ozdoby” zawieszono w Saragossie.

Od kilku dni mieszkańcy Grenady w Hiszpanii protestują na ulicach i w sieciach społecznościowych przeciwko działaniom władz miasta. Sprawa dotyczy bożonarodzeniowych dekoracji, zawieszonych w centrum Grenady – nad centralną ulicą i na placu Carmen, przy ratuszu. Ozdoby oświetleniowe przypominają swoim kształtem odwrócone krzyże, z umieszczonymi na nich wężowymi kształtami, czyli odwołania do symboliki satanistycznej.

W sieciach społecznościowych popularne stało się nagranie zamieszczone przez jednego z oburzonych mieszkańców Grenady. – To oświetlenie jest dziwne. Wszystkie krzyże [nad ulicami-red.] są odwrócone i pośrodku mają jakby literę „S”, symbol węża. To obraźliwe i satanistyczne, prawdziwa aberracja, do której dochodzi w okresie świat Bożego Narodzenia. Ktoś powinien dać wyjaśnienia w sprawie obrażania chrześcijan – powiedział mężczyzna na nagraniu.

Plaza del @aytogr. Pensaba disfrutar con mi pequeño enseñándole la iluminación navideña de las calles de #Granada. Pero no voy a llevarle porque pasaría miedo. Se ha decidido llenarlas de cruces invertidas. Los sueños de los niños deberían ser sagrados. pic.twitter.com/h1ilYyt0Gd — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 10, 2021

Pues a mi me gusta la iluminación navideña „de cruces invertidas” de #Granada. Seré un mal cristiano? 👹 pic.twitter.com/QPShLYWS09 — Álvaro Arquelladas (@Alvaro_Arque) December 11, 2021

Wyjaśnień w tej sprawie zażądała partia Vox. Jej rzeczniczka w Kongresie Deputowanych Macarena Olono zamieściła na Twitterze wpis, w którym opisała swoje bezpośrednie doświadczenie z dekoracjami.

„Chciałam przespacerować się z moim dzieckiem po ulicach Grenady, jednak tego nie zrobię, gdyż mogłoby się przestraszyć. Ulice zapełnione są odwróconymi krzyżami” – napisała Olono.

Z kolei rzecznik Vox w Granadzie Onofre Miralles napisał:

„Uważamy, że takie oświetlenie nie reprezentuje naszej chrześcijańskiej tradycji, gdyż odwrócone krzyże i wężowe kształty na nich wyglądają na zaproszenie do satanizmu, co powoduje odrzucenie ze strony większości mieszkańców”.

Setki mieszkańców w ramach protestu przyszło w miniony weekend na miejski plac. Nieśli krzyże i transparenty z hasłami przeciwko lokalnym władzom, a także modlili się. Krzyczano m.in. „Precz z satanizmem” Oburzeni mieszkańcy Grenady żądali też dymisji burmistrza Francisco Cuenca, z socjalistycznej partii PSOE.

Grenada nie jest tu jednak jedynym przypadkiem. Odwróconymi krzyżami udekorowano także jedną z głównych ulic Saragossy. Tam także wywołało to liczne komentarze, w tym krytyczne, na portalach społecznościowych.

Media zwracają uwagę na to, jak część internautów próbuje w kuriozalny sposób bronić dekoracji nawiązującej do symboliki satanistycznej. Twierdzą, że znaczenie symbolu odwróconego krzyża miałoby jakoby zależeć od indywidualnej interpretacji. W tym kontekście piszą i mówią m.in. o tym, że św. Piotr Apostoł zginął męczeńsko ukrzyżowany, na własną prośbę, głową w dół, gdyż nie uważał się za godnego, by umrzeć jak Jezus. Jednak zdecydowana większość uważa, że odwrócony krzyż to satanistyczny znak przeciwstawienia się nauce Jezusa, a także zaprzeczenie Biblii i Kościoła.

Interia.pl / Kresy.pl