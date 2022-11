Polski Krab zniszczony przez rosyjski system Lancet? [+VIDEO]

Nowe nagranie pokazuje atak rosyjskiego systemu amunicji krążącej Lancet na samobieżną armatohaubicę. Prawdopodobnie to polski Krab.

Jak pisaliśmy, w ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się materiały potwierdzające wysoką skuteczność rosyjskiej amunicji krążącej systemy Lancet, głównie w wersji ciężkiej Lancet-3 (Łanciet-3). Zdaniem części ekspertów, jest to raczej duży przeciwpancerny pocisk kierowany o przedłużonym zasięgu i czasie lotu, względnie duży dron-kamikadze, a nie rodzaj amunicji krążącej w ścisłym znaczeniu tego określenia. Jednocześnie, nagrania pokazują, że przy pomocy systemu Lancet miał zostać uszkodzony m.in. ukraiński kuter artyleryjski typu Hiurza-M oraz amerykańska haubica samobieżna M109 SPH. W sieci pojawiło się także nagranie przedstawiające uszkodzenie ukraińskiego radaru.

We wtorek w sieci zamieszczono nagranie, na którym widać atak systemu Lancet-3 na samobieżną armatohaubicę Sił Zbrojnych Ukrainy. Zostało to zarejestrowane najpewniej przez rosyjski dron obserwacyjno-zwiadowczy, a także przez kamerę z samego drona-kamikadze. Widać na nim, jak samobieżna armatohaubica próbuje ukryć się wśród drzew, ale zostaje trafiona. Eksplozja i pożar wskazują, że pojazd został prawdopodobnie poważnie uszkodzony lub zniszczony.

A 🇷🇺 ZALA Lancet loitering munition UAV damages/destroys a Polish supplied AHS Krab self propelled 155mm howitzer. Lately we see a lot of Lancet UAVs targetting Ukrainian artillery pieces, doing serious damage. pic.twitter.com/ER2k1tF1Fs — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2022

Według zamieszczonych opisów, celem była polska samobieżna armatohaubica Krab. Cześć komentatorów uważa, że ewentualnie mogła to być haubica M109. Za pierwszą z wymienionych opcji przemawia to, że na filmie niewyraźnie widać prawdopodobnie charakterystyczny dla Kraba układ zasobników na wieży.

„Abstrahując od tego czy porażony został Krab czy inna haubica samobieżna. Lancety okazują się być jednym ze skuteczniejszych precyzyjnych środków rażenia w dyspozycji SZ FR” – komentuje analityk, Dawid Kamizela.

Abstrahując od tego czy porażony został Krab czy inna haubica samobieżna. Lancety okazują się być jednym ze skuteczniejszych precyzyjnych środków rażenia w dyspozycji SZ FR. Przy czym problem jak zwykle nie powinien być sprowadzany do jednego mianownika. 1/ https://t.co/vURbLGKfeU — Dawid Kamizela (@DawidKamizela) November 8, 2022

System Lancet jest zdolny do utrzymywania się w powietrzu przez dłuższy czas (do około 40 minut, według części źródeł dłużej – w zależności od wersji) w wyznaczonym obszarze, w rejonie wskazanego celu, pozostając w trybie poszukiwania. Gdy tylko cel zostanie wykryty, dron przeprowadza atak w sposób zbliżony do naprowadzanej rakiety powietrze-ziemia. Podczas ataku sam ulega zniszczeniu. Jeśli nie odszuka celu, dokonuje samozniszczenia. Masa startowa drona, przypominającego kształtem rakietowy pocisk kierowany, wynosi 12 kg, z czego 3 kg to głowica bojowa (w niektórych wersjach 5 kg). Może osiągać prędkość 110 km/godzinę, zasięg to 40-70 km, przy czym pojawiają się też informacje o zasięgu rzędu 200 km. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, porusza się bardzo cicho. W momencie ataku lub pościgu może przyspieszyć do 300 km/godz.

