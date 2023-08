Ukraiński minister dziękuje Muskowi za sprzęt kupiony przez Polskę

Mychajło Fedorow, minister cyfryzacji Ukrainy w nagraniu zamieszczonym w poniedziałek na Twitterze podziękował Elonowi Muskowi za akumulatory Tesla Powerwall. Nie wymienił Polski, która zapłaciła za akumulatory.

Na fakt ten uwagę zwróciła część internautów komentujących nagranie:

I think you meant Poland.

Thank you Elon for letting Poland buy us all these devices 😂

— jabba⚛️🧪 (@Mateusz51030997) August 3, 2023