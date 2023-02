Biden: Ukraina nie potrzebuje teraz myśliwców F-16

Amerykański prezydent Joe Biden oświadczył w piątek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje teraz myśliwców F-16. Podkreślił, że wyklucza wysłanie w najbliższym czasie na Ukrainę tego typu samolotów.

Prezydent USA Joe Biden udzielił wywiadu dla ABC News. „On nie potrzebuje teraz F-16. Na razie to wykluczam” – oświadczył. Dopytywany, czy oznacza to „nigdy”, odpowiedział, że nie wiadomo, czego będzie potrzebować ukraińska obrona w przyszłości. „Obecnie nie ma podstaw, według naszej armii, do racjonalnego uzasadnienia dostarczenia F-16” – wskazał.

Podkreślił, że na obecnym etapie potrzebne jest inne wsparcie. „Wysyłamy im to, czego według naszego doświadczonego wojska teraz potrzebują. Potrzebują czołgów, potrzebują artylerii, potrzebują obrony powietrznej, w tym HIMARS-ów. To są rzeczy, których potrzebują teraz, a my to wysyłamy, aby mogli skutecznie walczyć tej wiosny i tego lata” – wskazał.

Zadeklarował po raz kolejny, że USA będą udzielać Ukrainie wsparcia „tak długo, jak będzie trzeba”.

Jak informowaliśmy, doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan także wyraził opinię, że myśliwce F-16 – o które prosiła Ukraina – „nie są kluczowe” dla obecnych potrzeb kraju.

„F-16 to nie kwestia walki krótkoterminowej. F-16 to kwestia długoterminowej obrony Ukrainy i taką rozmowę odbyli prezydent Biden i prezydent Zełenski” – powiedział Sullivan.

Przypomnijmy, Fedir Wenisławski, członek ukraińskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego był pytany o kwestię ewentualnego dostarczenia Ukrainie samolotów wojskowych. Podkreślił, że samoloty wymagają dużo bardziej złożonego procesu przekazania. „Raczej nie otrzymamy samolotów w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy” – oświadczył. „Myślę jednak, że są wszelkie szanse, aby jeszcze w tym roku rozpocząć przezbrojenie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy na zachodnie platformy lotnicze. Negocjacje nie ustają, one trwają” – dodał.

Z kolei brytyjski minister obrony Ben Wallace podkreślił, że zaopatrzenie Ukrainy w samoloty bojowe może być niemożliwe nawet w przeciągu kilku lat. „Jeśli chodzi o myśliwce, nie sądzę, abyśmy przekazali te myśliwce w nadchodzących miesiącach, a nawet latach” – powiedział Wallace.

Dodał, że nauka operowania na samolotach zajmie dużo czasu: „Po prostu nie można nauczyć się latać w ciągu tygodnia lub dwóch”.

abcnews.go.com / Kresy.pl