Polski Krab zniszczony na Ukrainie [+FOTO]

W tym tygodni w sieci pojawiło się zdjęcie z obszaru działań wojennych na Ukrainie. Przedstawia wrak zniszczonej armatohaubicy. Najprawdopodobniej to jeden z dostarczonych Ukrainie polskich „Krabów”.

Zdjęcie zostało zamieszczone na Twitterze przez profil, zajmujący się dokumentowaniem przykładów użycia sprzętu bojowego przez Ukraińców oraz strat w tym sprzęcie. Przypuszczalnie, fotografia pochodzi ze wschodniej Ukrainy, a pojazd prawdopodobnie został zniszczony przez Rosjan.

#Ukraine: A Ukrainian Krab 155mm self-propelled howitzer was destroyed by the Russian army presumably in the East. pic.twitter.com/8fd1jkhr8i

