Polski Krab uszkodzony na Ukrainie [+WIDEO]

Nowe nagranie pokazuje atak rosyjskiego systemu amunicji krążącej Lancet na armatohaubicę Krab.

Jak pisaliśmy, w mediach społecznościowych pojawiły się materiały potwierdzające wysoką skuteczność rosyjskiej amunicji krążącej systemy Lancet, głównie w wersji ciężkiej Lancet-3 (Łanciet-3). Zdaniem części ekspertów, jest to raczej duży przeciwpancerny pocisk kierowany o przedłużonym zasięgu i czasie lotu, względnie duży dron-kamikadze, a nie rodzaj amunicji krążącej w ścisłym znaczeniu tego określenia. Jednocześnie, nagrania pokazują, że przy pomocy systemu Lancet miał zostać uszkodzony m.in. ukraiński kuter artyleryjski typu Hiurza-M oraz amerykańska haubica samobieżna M109 SPH. W sieci pojawiło się także nagranie przedstawiające uszkodzenie ukraińskiego radaru.

W czwartek Jarosław Wolski udostępnił na Twitterze film, na którym widać trafienie armatohaubicy Krab przez system Lancet-3. Według Wolskiego trafiony pojazd, mimo poważnych uszkodzeń, wciąż nadaje się do remontu.

Kolejne wizualne potwierdzenie trafienia AHS Krab Lancetem. Film krąży w sieci od 2 tygodni nie chciałem go od razu wrzucać. Rosjanie w ramach asymetrycznej odpowiedzi na UA Artylerię #WojnaWUkrainie #UkraineWillWin #UkraineWarNews pic.twitter.com/xAZGEkhjFR — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) December 22, 2022

W tym kontekście przypomnijmy, że w ubiegłym miesiącu opublikowano nagranie, które pokazuje atak rosyjskiego systemu amunicji krążącej Lancet na samobieżną armatohaubicę. Prawdopodobnie był to polski Krab. Dwa tygodnie później w sieci pojawiło się zdjęcie z obszaru działań wojennych na Ukrainie przedstawiające wrak zniszczonej armatohaubicy. Najprawdopodobniej to jeden z dostarczonych Ukrainie polskich „Krabów”. Nie można wykluczyć, że to ten sam pojazd.

System Lancet jest zdolny do utrzymywania się w powietrzu przez dłuższy czas (do około 40 minut, według części źródeł dłużej – w zależności od wersji) w wyznaczonym obszarze, w rejonie wskazanego celu, pozostając w trybie poszukiwania. Gdy tylko cel zostanie wykryty, dron przeprowadza atak w sposób zbliżony do naprowadzanej rakiety powietrze-ziemia. Podczas ataku sam ulega zniszczeniu. Jeśli nie odszuka celu, dokonuje samozniszczenia. Masa startowa drona, przypominającego kształtem rakietowy pocisk kierowany, wynosi 12 kg, z czego 3 kg to głowica bojowa (w niektórych wersjach 5 kg). Może osiągać prędkość 110 km/godzinę, zasięg to 40-70 km, przy czym pojawiają się też informacje o zasięgu rzędu 200 km. Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego, porusza się bardzo cicho. W momencie ataku lub pościgu może przyspieszyć do 300 km/godz.

Serwisy branżowe zwracają uwagę, że w ostatnim czasie zwiększyła się liczba nagrań i zdjęć zniszczonych, zachodnich systemów artyleryjskich używanych przez Ukraińców w walkach z Rosjanami. Są to samobieżne armatohaubice, jak Zuzana 2, Caesar, czy M109, a także holowane armatohaubice typu M777. Jednocześnie, są to raczej pojedyncze przypadki.

Latem stacja CNN CNN przypomniała, że doskonałe osiągi na polu bitwy „zgodnych z NATO”, „bestii bojowych” Krab skłoniły Kijów do zakupu dalszych 56 maszyn z Polski, oprócz 18 Krabów, które zostały podarowane przez rząd w Warszawie.

