Polski urząd nakłada kilkudziesięciomilionową karę na Amazona

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę na globalnego potentata za wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez wadliwe informowanie ich na temat warunków dostaw.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na Amazon karę administracyjną w wysokości 31,8 mln złotych, poinformowano w środę na portalu instytucji publicznej. Według prezesa, Amazon wprowadzał swoich klientów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi „Gwarancja Dostawy”. Jak przyznał, zajął się sprawą po skargach polskich klientów potentata e-handlu łączących się nierzadko z oficjalnymi reklamacjami wobec firmy.

“Korzystanie z platform sprzedażowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów. Wybierają oni zakupy na platformie, gdyż z jednej strony umożliwia to dostęp do wielu różnych ofert w jednym miejscu, z drugiej – darzą dostawców rozpoznawalnych platform zaufaniem. Przeciętny konsument ma prawo przypuszczać, że oferowane przez przedsiębiorców opcje zakupu, dostępność i czas dostawy nie wprowadzają w błąd. Nie powinien być zmuszany do podejmowania dodatkowych działań, aby sprawdzić wiarygodność oferowanych funkcjonalności czy prezentowanych informacji.” – zaznaczył Chróstny.

Dlatego też, jak dodał prezes UOKiK – “W wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowaliśmy wprowadzanie konsumentów w błąd, w tym praktyki zaliczane do tak zwanych dark patterns, czyli nakładanie presji na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie”.

Amazon działa w ten sposób, iż złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Korporacja trakatuje to, jako ofertę nabycia produktu, która nie jest wiążąca dla spółki, w związku z czym Amazon może anulować wykonanie zamówienia bez żadnych konsekwencji.

“Informacja o tym jest zawarta w warunkach sprzedaży oraz na ostatnim etapie zakupów na platformie, ale może być trudno dostępna – jest napisana szarą czcionką na białym tle, na samym dole strony. Za to widoczne dla konsumenta są hasła sugerujące, że zamawiając, zawiera on umowę” – uwypuklono na stronie internetowej Urzędu, który uznał to za wprowadzanie w klineta w błąd.

Amazon oferuje „Gwarancję dostawy” – polega to na tym, że w określonym czasie produkt ma dotrzeć do konsumenta, a gdy się tak nie stanie, konsument może zwrócić się o zwrot pieniędzy za dostawę. Konsumenci jednak nie otrzymują przed złożeniem zamówienia informacji o zasadach tej usługi

Klienci otryzmywali zwrot pieniędzy w przypadku nie realizowania dostawy, ale przez czas między jego realizacją a złożeniem zamówienia, ich pieniądze były faktycznie zamrożone przez Amazona.

uokik.gov.pl/kresy.pl