Amazon będzie sponsorował turystykę aborcyjną

W reakcji na zapowiedzi zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji w USA amerykańskie korporacje wprowadzają świadczenia mające pomóc swoim pracownicom w omijaniu spodziewanego zakazu aborcji.

Jak podała agencja Reutera, firma Amazon, drugi co do wielkości pracodawca w USA, poinformował w poniedziałek swoich pracowników, że będzie zwracał im do 4 tysięcy dolarów z tytułu kosztów podróży do miejsca leczenia w przypadkach nie zagrażających życiu. Do takiego „leczenia” będzie zaliczana m.in. aborcja.

Świadczenie to, obowiązujące z mocą wsteczną od 1 stycznia, będzie przysługiwało, jeśli zabieg nie jest dostępny w promieniu 100 mil (161 km) od domu pracownika, a teleporada nie jest możliwa.

Decyzja Amazona została ogłoszona po tym, jak pojawiły się przecieki wskazujące na planowane przez amerykański Sąd Najwyższy obalenie wyroku w sprawie Roe vs. Wade, co pozwoli poszczególnym stanom na zaostrzanie przepisów antyaborcyjnych. Według proaborcyjnego Instytutu Guttmachera jeśli Sąd Najwyższy wyda takie orzeczenie, prawo antyaborcyjne może zostać zaostrzone w 26 stanach.

Amazon nie jest jedyną korporacją, która zamierza umożliwiać swoim pracownikom omijanie spodziewanych zakazów aborcji. „Turystykę aborcyjną” sponsorują już w ramach swoich pakietów socjalnych Citigroup, Yelp i inne firmy.

W poniedziałek portal POLITICO opublikował dokument, będący rzekomo projektem wyroku Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji. Ściślej, ma on dotyczyć orzeczenia, dotyczącego wyroku Roe versus Wade z 1973 roku i Planned Parenthood versus Casey z 1992 roku. Wyroki te, a szczególnie Roe vs. Wade, przez dekady były uzasadnieniem dla legalizacji zabijania dzieci poczętych w całych Stanach Zjednoczonych. Według POLITICO, nowe orzeczenie Sądu Najwyższego może być przełomowe. Z dokumentu, który wyciekł, wynika, że wyrok Roe versus Wade najprawdopodobniej zostanie w całości obalony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca czerwca.

Kresy.pl / reuters.com / pulshr.pl