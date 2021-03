CBOS: poprawia się stosunek Polaków do innych narodów, w tym do wszystkich sąsiadów

CBOS tradycyjnie zapytał Polaków na początku roku o ich stosunek do 22 narodów i grup etnicznych. Z przeprowadzonego badania wynika, że od 2020 roku poprawiło się nastawienie Polaków do prawie wszystkich narodów, w tym do wszystkich sąsiadów.

Jak podała w środę Polska Agencja Prasowa, sondaż wykazał, że największą sympatią Polaków cieszą się Czesi (60% badanych deklarowało sympatię do nich). Na dalszych miejscach znaleźli się Włosi (62%), Słowacy (61%), Amerykanie (60%) i Węgrzy (60%).

W grupie narodowości, do których sympatię deklarowało około połowy ankietowanych znaleźli się Hiszpanie (57%), Chorwaci (55%), Norwegowie (54%), Anglicy (52%), Francuzi (50%), Holendrzy (49%), Litwini (49%) i Białorusini (47%). Niechęć do tych narodów deklarowało od 6 do 17% badanych. Obecni w tej grupie Białorusini zanotowali najwyższy wzrost w rankingu od ostatniego roku. Sympatia do nich wzrosła o 16 punktów procentowych a niechęć spadła o 8 pp. Według PAP poprawę stosunku do Białorusinów można wiązać z zainteresowaniem i przychylnym nastawieniem Polaków do ubiegłorocznych protestów na Białorusi przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki.

44% Polaków pozytywnie odnosi się do Estończyków. Osób, które deklarowały niechęć wobec tego narodu, było ponad cztery razy mniej (10%).

W grupie z niewielką przewagą deklaracji sympatii nad deklaracjami niechęci znaleźli się Niemcy, Ukraińcy, Żydzi i Chińczycy. Sympatię wobec nich wyrażało od 36 do 43% ankietowanych, podczas gdy postaw przeciwnych było od 25 do 29%.

Rosjanie i Rumuni znaleźli się wśród narodów, które zyskały porównywalny poziom deklaracji sympatii i niechęci – odpowiednio 35:35 i 33:31.

Pozostałe narody i grupy etniczne ujęte w sondażu notowały przewagę deklaracji niechęci wśród Polaków. Byli to Romowie i Arabowie. Sympatię do Romów deklarowało 26% badanych, a do Arabów – 24%. Poziom niechęci był wobec nich znacznie wyższy – odpowiednio 42% i 46%.

Jak podaje PAP, w 2021 roku odnotowano znaczną poprawę stosunku Polaków do narodów i grup etnicznych uwzględnionych w badaniu. Oprócz Białorusinów najwięcej sympatii Polaków zyskali Francuzi, Węgrzy i Litwini (wzrosty o 12 pp.), Włosi (+11 pp.), Czesi oraz Amerykanie (+10 pp.). Największy spadek niechęci dotyczył, oprócz wspomnianych Białorusinów, także Arabów (-9 pp.), Rosjan, Ukraińców oraz Włochów (-7 pp.).

CBOS odnotował poprawę stosunku do wszystkich sąsiadów. Obecnie Polacy deklarują najlepszy stosunek do Czechów i Słowaków a następnie do Litwinów. Na czwarte miejsce „awansowali” Białorusini, wyprzedzając Niemców, którym dorównali Ukraińcy. Z największym dystansem Polacy podchodzą do Rosjan, choć i tak stosunek do nich zmienił się w ciągu roku z przewagi niechęci do nastawienia neutralnego.

