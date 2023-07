Polska nie otworzy 15 września granicy dla produktów zbożowych z Ukrainy [+FOTO]

Polska nie otworzy 15 września granicy dla produktów zbożowych z Ukrainy – poinformowała w środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w środę w Warszawie z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski – 5 przyfrontowych krajów, które domagają się w UE przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, 15 września Polska ma ponownie otworzyć granicę dla produktów zbożowych z Ukrainy. Mateusz Morawiecki oświadczył jednak, że albo po 15 września wypracowane zostaną w KE odpowiednie przepisy, które przedłużą ten zakaz, albo polska granica pozostanie zamknięta.

„Będziemy twardzi. Będziemy zdecydowanie bronili polskiego rolnika – podkreślił szef rządu. Ponadto, jeżeli pojawią się kolejne sygnały destabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych – zrobimy to samo. Rząd jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa” – dodał.

Jak wyjaśnił, przyjęte rozwiązanie nie jest skierowane przeciwko Ukraińcom. „Jest to natomiast dla polskich rolników. Będziemy zawsze chronić polską gospodarkę” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #MRiRW: Na pewno będziemy bronili 🇵🇱 rolnika. Będziemy chronić także inne rynki rolne przed destabilizacją. Polska gospodarka i polskie rolnictwo są dla nas najważniejsze. pic.twitter.com/qJDcVIUBaQ — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) July 19, 2023

📢Zakaz importu zbóż z Ukrainy – stanowisko 5⃣ krajów przyfrontowych. 🗨️Musimy zabezpieczyć interesy tych, którzy produkują żywność w naszych krajach – mówili wszyscy uczestnicy dzisiejszego spotkania.

Więcej 👉https://t.co/gKLaYEw75z pic.twitter.com/qo4GE1TzMa — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) July 19, 2023

Premier @MorawieckiM w #MRiRW: Wojna na Ukrainie nie może destrukcyjnie wpływać na 🇵🇱 rolnictwo. Zatrzymaliśmy powódź produktów rolnych, aby chronić polską wieś i naszą gospodarkę. Jednocześnie realizujemy przy tym tranzyt i ułatwiamy eksport 🇺🇦 produktów. pic.twitter.com/k7riK5czi0 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) July 19, 2023

W środę w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii oraz Bułgarii. „Zaprosiłem pięć krajów przygranicznych do Polski, żebyśmy razem usiedli i rozmawiali. Zaprosiłem również ministra Ukrainy i tutaj zaskoczenie, bo – na razie nieformalnie – mam informację, że minister Ukrainy nie przebędzie na to spotkanie, co mnie bardzo martwi” – oświadczył minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, podczas poniedziałkowej audycji w Radiu Maryja.

„Ale pięć krajów przyjedzie i wypracujemy wspólne stanowisko w tych wszystkich sprawach dotyczących transportu produktów z Ukrainy” – zadeklarował. „Bo ja mówię jedną rzecz: próbują wmówić nam albo wbić klina między Polskę i Ukrainę, że to, co my robimy, to robimy przeciwko Ukrainie. Nie, my chcemy pomóc Ukrainie. My wiemy, że mamy obowiązek nawet pomóc Ukrainie, bo jest wojna. Ale z drugiej strony to nie może być pomoc tylko jednego kraju czy czterech-pięciu krajów przygranicznych, to musi być pomoc wszystkich państw” – powiedział minister.

Kresy.pl