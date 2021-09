Polska (Kresowy Przegląd Tygodnia #41)

Kresowy Przegląd Tygodnia #41 – Polska.

PiS umacnia się na pozycji lidera sondaży, liberalna opozycja odnotowała spadki, wzrosło poparcie Lewicy i Konfederacji, do parlamentu dostałaby się AgroUnia; rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem – podniesiono drugi próg podatkowy, zwiększono kwotę wolną od podatku, składka zdrowotna dla płacących podatek liniowy wyniesie 4,9 proc., rząd wdraża też podatek od wielkich korporacji, państwo zagwarantuje wkład własny dla młodych małżonków; „Polski Ład” przewiduje wielkie ulgi podatkowe dla migrantów z Ukrainy; wszystko wskazuje na to, że w toku prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana; Andrzej Duda odmówił spotkania niemiecką kanclerz Angelą Merkel; CPK nie ma szans na powstanie przed 2027 rokiem – stwierdził były prezes spółki; Sasin: podwyżka cen energii jest nieunikniona; Ukraińcy organizują protest ws. śmierci ich rodaka na izbie wytrzeźwień we Wrocławiu, twierdzą, że w Polsce przemoc względem Ukraińców ma charakter systemowy i nawiązują do sprawy George’a Floyda z USA; w Malhowicach koło Przemyśla odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego; Senat odrzucił lex TVN; Szymon Hołownia przedstawił program swojej partii; w ponad 150 jednostkach policyjnych rozpoczęto strajk włoski; w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą odbyła się kolejna międzynarodowa demonstracja LGBT; Anglicy oskarżyli Kamila Glika o rasizm; średnia wieku chirurgów w Polsce wynosi 60 lat, a aż 25 proc. z nich przekroczyło wiek emerytalny; KE zawiesiła rozmowy w sprawie funduszy dla polskich województw, których władze pojęły uchwały w sprawie ideologii LGBT; więcej niż połowa Polaków – 53,9 proc. ocenia działania rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec kryzysu migracyjnego pozytywnie; w Polsce rozmieszczono 300 żołnierzy reagowania kryzysowego NATO.

Polska

Według opublikowanych wyników sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) dla portalu StanPolityki.pl, na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 34,6 proc. wyborców, czyli trochę mniej niż w poprzednim badaniu tego ośrodka z lipca br. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, z poparciem 24,1 proc. ankietowanych (spadek o 2,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu jest partia Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chciałoby zagłosować 15,8 proc. badanych (spadek o 3,9 pkt proc.). Wzrost notowań stwierdzono w przypadku Lewicy i Konfederacji. Na tę drugą partię chce głosować o 2,3 pkt proc. więcej respondentów niż miesiąc wcześniej – 9,7 proc. Z kolei Lewica mogłaby liczyć na głos 7,7 proc. ankietowanych (wzrost o 1,3 proc.). W badaniu IBSP uwzględniono też potencjalny start AgroUnii Michała Kołodziejczaka jako samodzielnej siły politycznej. Co ciekawe, wyniki pokazują, że miałaby ona szansę dostać się do Sejmu. Na AgroUnię chciałoby zagłosować 5,1 proc. respondentów. To oznacza, że ruch z Kołodziejczakiem na czele podwoił swoje poparcie, wcześniej było to 2,5 proc.

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem. Podkreślił, że zakłada on „historyczną obniżkę podatków”. Zgodnie z planem rządu, drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć z 3 do 30 tys. zł, a składka zdrowotna dla płacących podatek liniowy wyniesie 4,9 proc. Premier poinformował zarazem, że rząd wdraża podatek od wielkich korporacji, który z założenia ma obciążyć duże firmy międzynarodowe, „kiedy nie płacą podatku CIT, albo płacą go w sposób niewielki”. Do budżetu państwa miałoby dzięki temu wpłynąć około 2 mld zł, które mają pójść na inwestycje i politykę społeczną. Szef rządu ogłosił też, że państwo zagwarantuje wkład własny dla młodych małżonków. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres minimum 15 lat. Ponadto, po urodzeniu drugiego, trzeciego i kolejnego dziecka, państwo zobowiązuje się spłacić wkład własny do pewnej kwoty: 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. w przypadku urodzenia się trzeciego lub kolejnego dziecka. Rada Ministrów przyjęła też ustawę dotyczącą budowy domów do 70 m kw. w podstawie. Według premiera, procedura budowy będzie bardzo prosta: „bez książki budowy i kierownika budowy”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ukraińskie media, w tym ukraińskojęzyczny portal dla Ukraińców, podają, że rządowy program „Polski Ład” przewiduje wielkie ulgi podatkowe dla migrantów z Ukrainy. Celem ma być zatrzymanie ich w Polsce. Ukraińcy, w pierwszym rok po przyjeździe do Polski będą płacić dwukrotnie mniejsze podatki, niż sami polscy obywatele. Ponadto, w ciągu kolejnych trzech lat, migranci z Ukrainy i innych krajów będą mogli odliczyć 50 procent od podatku za poprzedni rok.

Według szefa KPRM Michała Dworczyka, wszystko wskazuje na to, że w toku prac legislacyjnych Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana, ale kiedy to się stanie zależy od ustawodawcy, bo to są decyzje polityczne.

Prezydent Andrzej Duda odmówił spotkania niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Jest to ostatnia wizyta Merkel w Warszawie przed ustąpieniem ze stanowiska. Oficjalnym powodem jest problem z natłokiem obowiązków, prezydent Andrzej Duda będzie tego dnia w Katowicach gdzie odbędą się obchody 41. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Portal WP w rozmowie z osobą z otoczenia prezydenta przekazał, że „Propozycja spotkania nie była ustalana z Pałacem. Nie pojawiła się kilka tygodni temu. O spotkaniu z kanclerz Merkel prezydent Polski dowiedział się z komunikatu niemieckiej strony. Dopiero później przedstawiciele ambasady zgłosili się do Kancelarii Prezydenta, by umówić spotkanie. Tak się nie robi w dyplomacji. Niemiecka strona przepraszała nas za to, ale prezydent miał już wcześniej zaplanowane aktywności w sobotę 11 września”.

Jeśli zapyta mnie pani, czy jest szansa, że w 2027 roku z nowego lotniska poleci pierwszy samolot, to powiem wprost. Ta szansa jest w mojej ocenie zerowa. Podobnie będzie z koleją – stwierdził w wywiadzie z 300Gospodarką Piotr Malepszak, były członek zarządu i p.o. prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Z zamieszczonych w sieci kolejnych, domniemanych maili Michała Dworczyka wynika, że szef KPRM apelował do premiera, żeby w negocjacjach z Amerykanami w sprawach wojskowych i zakupu sprzętu nie pozwolić, „aby kolejny raz potraktowali nas jak jakiś bantustan”.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał, że podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale jego zdaniem na razie jest za wcześnie, żeby spekulować o jej skali.

Społeczność Ukraińska z Wrocławia organizuje 13 września protest w związku ze śmiercią 25-letniego Ukraińca we wrocławskiego izbie wytrzeźwień. Do udziału zachęcają m.in. ukraińscy aktywiści, Ihor Isajew i Natalia Panczenko. Twierdzą przy tym, że w Polsce przemoc względem Ukraińców ma charakter systemowy i nawiązują do sprawy George’a Floyda z USA.

W Malhowicach koło Przemyśla odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego.

Senat przegłosował w czwartek odrzucenie ustawy medialnej potocznie nazywanej lex TVN. Podczas głosowania nieobecnych było kilku senatorów Prawa i Sprawiedliwości.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zielona demokracja – tak Szymon Hołownia zdefiniował swoją partię, Polska 2050. Zapowiada, że po dojściu do władzy m.in. zlikwiduje Fundusz Kościelny, powoła ministra ds. rozdziału państwa i Kościoła, umożliwi 16-latkom głosowanie. Chce też jak najszybciej odejść od węgla i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny.

Zapewnienia MSWiA dotyczące podwyżek i programu modernizacji nie dla wszystkich policjantów okazały się satysfakcjonujące. Część funkcjonariuszy zdecydowała się rozpocząć zapowiadany wcześniej strajk włoski, który objął ponad 150 jednostek – funkcjonariusze zamiast mandatów wystawiają upomnienia.

Pięć osób zatrzymanych przez CBA i Policję we wspólnej akcji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie – w tle łapówki za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych. Wśród zatrzymanych m.in. Prezydent i Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz była wiceprezydent Krakowa.

W niedzielę w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą odbyła się kolejna międzynarodowa demonstracja LGBT. Burmistrz Słubic nie chciał wziąć udziału w marszu.

Byłemu agentowi CBA, Wojciechowi J., który oskarżał Marka Kuchcińskiego o kontakty seksualne z nieletnią ukraińską prostytutką, a szefa CBA o tuszowanie dowodów w tej sprawie, prokuratura zarzuca składanie fałszywych zeznań, ujawnianie tajemnic służbowych i pomówienie byłego marszałka Sejmu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Anglia złożyła skargę na Kamila Glika, piłkarska reprezentacja tego kraju uważa, że polski piłkarz zaatakował Kyle Walkera na tle rasowym. Punkt zapalny nastąpił pod koniec pierwszej połowy meczu eliminacji do Mistrzostw Świata w Warszawie w środę. PZPN zaprzecza zarzutom.

Średnia wieku chirurgów w Polsce wynosi 60 lat, a aż 25 proc. z nich przekroczyło wiek emerytalny – powiedział prof. Dawid Murawa, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podczas odbywającego się w Poznaniu XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher będzie doradzać Zygmuntowi Solorzowi i Michałowi Sołowowowi. Dwóch z trzech najbogatszych Polaków pod koniec sierpnia ogłosiło decyzję o rozpoczęciu działań mających prowadzić do budowy w Polsce energetyki jądrowej. Spółka Solorza ZE PAK ma zbudować w Pątnowie elektrownię jądrową przy wsparciu spółki Synthos należącej do Sołowowa. Według ich zamierzeń ma ona zostać oparta o technologię tak zwanych małych reaktorów modułowych (SMR).

Komisja Europejska zawiesiła rozmowy w sprawie funduszy dla polskich województw, których władze pojęły uchwały w sprawie ideologii LGBT. Warunkiem powrotu do rozmów jest wycofanie się przez samorządy wojewódzkie z uchwał, jakie organ Unii Europejskiej uznał za dyskryminacyjne wobec homoseksualistów i transseksualistów.

KGHM, jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, chce jak najszybciej wybudować mały reaktor jądrowy. O zamiarach KGHM poinformował we wtorek prezes spółki, Marcin Chludziński, na konferencji prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ponadto, KGHM chce też stawiać na lądowe i morskie farmy wiatrowe, fotowoltaikę, a także na energię z czystego wodoru. „W 2018 roku założyliśmy, że do 2030 roku co najmniej 50 proc. wykorzystywanej przez nas energii będzie pochodziło ze źródeł własnych” – powiedział Chludziński. „Chcemy wykorzystywać wodór m.in w piecu przerabiającym złomy. Wtedy będziemy mieli czystą, ekologiczną miedź, którą sprzedamy za dużo wyższą cenę”. Prezes spółki poinformował też, że KGHM Polska Miedź planuje wybudować nową kopalnię miedzi w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Chce w niej wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych. Spółka zamierza również produkować srebro inwestycyjne i zaoferować produkty na bazie tego kruszcu w ciągu najbliższych dwóch lat.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według sondażu IBRiS więcej niż połowa Polaków – 53,9 proc. ocenia działania rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec kryzysu migracyjnego pozytywnie. Natomiast 33,4 proc. respondentów oceniło odpowiedź władz na nacisk na naszą granicę negatywnie.

Reporter radia RMF FM dowiedział się od Straży Granicznej, że spośród Irakijczyków przebywających w zamkniętym ośrodku dla migrantów na poligonie w Wędrzynie w województwie lubuskim, żaden nie zamierza ubiegać się o status uchodźcy w Polsce. Zamiast azylu w naszym kraju skłaniają się ku powrotowi do ojczyzny.

Około 300 żołnierzy reagowania kryzysowego NATO zostało rozmieszczonych w Polsce i w Kosowie, aby pomóc ewakuowanym z Afganistanu w oczekiwaniu na przesiedlenie. Siły reagowania kryzysowego NATO zostały ostatnio aktywowane około 16 lat temu, aby dostarczać pomoc humanitarną po huraganie Katrina w Stanach Zjednoczonych i pomagać po poważnym trzęsieniu ziemi w Pakistanie.

Kandydat islandzkiej Partii Ludowej w nadchodzących wyborach opowiedział podczas kampanii wyborczej dowcip, z którego miało wynikać, że w Islandii jest za dużo Polaków. Interweniował w tej sprawie ambasador RP uznając wystąpienie polityka za przykład „mowy nienawiści”. Eyjolfur Armannsson, który startuje w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 25 września z ramienia Partii Ludowej, opowiedział w telewizji dowcip o Francuzie, Polaku i Islandczyku, którzy spotkali się na wieży Eiffla. Każdy z nich zrzucił z wieży to, czego jest dużo w jego kraju – Francuz croissanta, Polak kiełbasę a Islandczyk Polaka. Miało to oznaczać, że Polaków w Islandii jest za dużo.

Kresy.pl