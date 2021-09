Sondaż IBSP: AgroUnia w Sejmie, Konfederacja z blisko 10 proc. poparciem

Nowy sondaż IBSP pokazuje, że PiS, KO i Polska 2050 w różnym stopniu straciły na popularności, z korzyścią dla Konfederacji, Lewicy i AgroUnii. Ruch Michała Kołodziejczaka, zgodnie z wynikami, dostałby się do Sejmu, pokonując PSL.

Według opublikowanych wyników sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Spraw Publicznych (IBSP) dla portalu StanPolityki.pl, na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 34,6 proc. wyborców, czyli trochę mniej niż w poprzednim badaniu tego ośrodka z lipca br. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, z poparciem 24,1 proc. ankietowanych (spadek o 2,1 pkt proc.). Na trzecim miejscu jest partia Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chciałoby zagłosować 15,8 proc. badanych (spadek o 3,9 pkt proc.).

Wzrost notowań stwierdzono w przypadku Lewicy i Konfederacji. Na tę drugą partię chce głosować o 2,3 pkt proc. więcej respondentów niż miesiąc wcześniej – 9,7 proc. Z kolei Lewica mogłaby liczyć na głos 7,7 proc. ankietowanych (wzrost o 1,3 proc.).

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W badaniu IBSP uwzględniono też potencjalny start AgroUnii Michała Kołodziejczaka jako samodzielnej siły politycznej. Co ciekawe, wyniki pokazują, że miałaby ona szansę dostać się do Sejmu. Na AgroUnię chciałoby zagłosować 5,1 proc. respondentów. To oznacza, że ruch z Kołodziejczakiem na czele podwoił swoje poparcie, wcześniej było to 2,5 proc.

Do Sejmu nie dostałoby się Polskie Stronnictwo Ludowe (2,6 proc.), przy czym w badaniu założono, że ludowcy wystartowaliby wspólnie z Porozumieniem Jarosława Gowina.

Ostatnio pisaliśmy, że w warunkach kryzysu migracyjnego na granicach rośnie poparcie dla partii rządzącej, a spada dla Koalicji Obywatelskiej. Według sondażu IBRiS dla portalu Onet, 36,6 proc. respondentów zdecydowanych na oddanie głosu na konkretną partię zadeklarowało, że wybrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Główna siła opozycji, KO, otrzymała wsparcie 23,1 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazła się partia Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą zagłosować chciało 11,5 proc. respondentów. Po 8 proc. otrzymały Lewica i Konfederacja. PSL, jak podano, nie przekroczyło progu wyborczego.

Czytaj także: Zielona demokracja, minister ds. rozdziału państwa i Kościoła – Hołownia prezentuje program swojej partii

dorzeczy.pl / Kresy.pl