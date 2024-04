Zawieszono wyrok byłego premiera Pakistanu

Sąd w Pakistanie zawiesił w poniedziałek wykonanie kary więzienia dla premiera Imrana Khana w sprawie związanej z nielegalną sprzedażą prezentów państwowych.

Khan, a także jego małżonka, 31 stycznia zostali skazani na 14 lat więzienia. Wyrok zapadł zaledwie tydzień przed wyborami zaplanowanymi na 8 lutego, które według partii Khana zostały sfałszowane. Wydok dotyczył sprzedaży oficjalnych prezentów o wartości ponad 140 mln rupii (504 tys. dolarów), które otrzymał, które Khan otrzymywał jako premier, w czasie wpsrawowania tej funkcji od 2018 r. do kwietnia 2022 r. Sprawa została wszczęta po skardzie służby antykorupcyjnej, jak przypomniała Al Jazeera.



Wyrok pozbawił małżonków prawa do ubiegania się o stanowiska publiczne na 10 lat, a na każdego z nich nałożył grzywnę w wysokości 787 milionów rupii (2,8 miliona dolarów). W sierpniu zeszłego roku były premier rozpoczął wykonywanie wyroku. Nie jest to jednak jedyny wyrok jaki zapadł wobec Khana. W sierpniu usłyszał on orzeczenie 10 lat więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej. Z kolei 3 lutego były premier wraz z małżonką zostali skazani za to, że ich związek małżeński łamie prawo islamskie. Za to ma spędzić za kratkami 7 lat.



Decyzję o zawieszeniu wykonywania wyroku na popularnego byłego premiera podjął w poniedziałek Sąd Najwyższy w Islamabadzie. Dalsze postępowanie będzie prowadzone za kilkanaście dni. Polityk partii założonej przez Khana – PTI, Sajid Zulfikar Buchari, bliski współpracownik byłego premiera, powiedział Al Jazeerze, że jest pewien pozytywnego wyniku, biorąc pod uwagę sposób, w jaki toczy się w sądzie sprawa o darowizny państwowe.

„Mówię to od czasu, gdy nabrałem przekonania, że sprawy przeciwko Khanowi i jego żonie nie mają podstaw, na których można stanąć i ich kasacja jest tylko kwestią czasu” – Buchari powiedział Al Jazeerze. „Z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję i mamy nadzieję, że taki będzie wynik we wszystkich innych sprawach przeciwko Khanowi i jego żonie, ponieważ wszystkie mają niepoważny charakter” – dodał polityk PTI.

Walka między Khanem a starą elitą polityczną Pakistanu nabrało radykalizmu dwa lata temu. Rozwiązanie parlamentu przez Khana 3 kwietnia 2022 r. zostało uznane przez Sąd Najwyższy za niezgodne z konstytucją, a tydzień później Khan został odsunięty od władzy parlamentarnym wotum nieufności. Polityk uznał działania przeciwików za nielegalne i rozpoczął mobilizować swoich zwolenników do wystąpień ulicznych.

W zamachu z 3 listopada 2022 r. Khan został ranny w nogę. Byłego polityka ostrzelano, gdy stał na dachu zmodyfikowanej ciężarówki kontenerowej, w czasie manifestacji pod hasłem przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Gdy lider PTI został aresztowany 9 maja 2023 r. przez sąd w Islamabadzie w związku ze sprawą korupcyjną, tysiące jego zwolenników protestowało wówczas w całym kraju. Splądrowano mienie publiczne i prywatne, a obiekty wojskowe i pomniki były szczególnym celem gniewu protestujących. Rząd twierdzi, że były to wystąpienia zaplanowane przez partię. PTI zaprzeczył wówczas zarzutom i oskarżył rząd o polowanie na czarownice.

