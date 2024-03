Obywatele Chin zginęli w zamachu terrorystycznym w Pakistanie

W poniedziałek przedstawcielka USA wstrzymała się w czasie głosowania nad rezolucją wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, co umożliwiło jej przyjęcie. Wywołało to ostrą krytykę w Izraelu oraz decyzję jej premiera, by nie udawać się w zaplanowaną podróż do USA w celu spotkania z prezydentem Joe Bidenem. W efekcie Blinken spotkał się na niższym szczeblu z ministrem bezpieczeństwa Joawem Galantem.

Według rzecznika Departamentu Stanu USA Matthew Millera podczas spotkania z Gallantem w Waszyngtonie Blinken powtórzył amerykański „sprzeciw wobec dużej operacji lądowej w Rafah”. Słowa przedstawiciela amerykańskiej dyplomacji umożliwiają Izraelczykom przeprowadzanie pojedynczych atakaów, które miały już miejsce w południowej części Strefy Gazy.