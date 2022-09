Iran: Dwie aktywistki LGBT skazane na śmierć

Według zachodniej organizacji pozarządowej sąd w Urmii w Iranie uznał dwie aktywistki LGBT za winne szerzenia zepsucia.

Informację taką podała organizacji Hengaw zajmująca się głównie prawami Kurdów. Według niej sąd w Urmii skazał na śmierć „aktywistki społeczności LGBT” 31-letnią Zahre Sediki Hamedani znaną jako „Sareh” oraz 24-letnią Elham Czubdar. Sąd uznał, że upowszechniały on „zepsucie” poprzez „promocję homoseksualizmu”.

Skazane przebywają obecnie na oddziale kobiecym centralnego więzienia Urmii. „W ciągu ostatnich kilku dni” zostały poinformowane o wyroku.

Informację taką przedstawił w niedzielę również portal izraelskiej gazety „Jerusalem Post” odsyłając do „niezależnych” irańskich kont na Twitterze. Przytacza on także wypowiedź brytyjskiego działacza nurtu LGBT Petera Tatchella twierdzącego, że przez 10 miesięcy w areszcie Hamedani nie miała dostępu do prawnika.

Z kolei Jessica Emami z Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy twierdzi, że Hamedani próbowała opuścić Iran. Została zatrzymana 27 października 2021 r. na przejściu granicznym z Turcją.

jpost.com/hegaw.net/kresy.pl