Trzaskowski rozmawiał z Obamą – uznał sojusz z USA za „kluczowy”

Ubiegający się o stanowisko prezydenta Polski Rafał Trzaskowski rozmawiał z byłem prezydentem USA Barackiem Obamą. Trzaskowski uznał sojusz z Amerykanami za kluczowy dla Polski.

O swojej telefonicznej rozmowie z Obamą Trzaskowski poinformował w środę na Twitterze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski wspomniał o niej w dwóch wpisach. Pierwszy został zamieszczony w języku angielskim. „Doceniam możliwość rozmowy z Barrackiem Obamą tego wieczoru o wadze polskiej demokracji w Unii Europejskiej i znaczeniu sojuszu USA-Polska. Zaufanie między naszymi krajami jest kamieniem węgielnym relacji transatlantyckiej” – napisał Trzaskowski.

I appreciate the opportunity to speak to @BarackObama this evening about the importance of Polish democracy within the European Union and the significance of the U.S.-Polish alliance. The trust between our countries is a cornerstone of the transatlantic relationship.

