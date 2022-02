Rosja żąda od Irlandczyków deklaracji w sprawie polityki bezpieczeństwa

Irlandia jest od początków swojej pełnej suwerenności państwem neutralnym. Jednak Moskwa oczekuje od Irlandczyków potwierdzenia tego statusu.

Portal irlandzkiego nadawcy RTE poinformował w czwartek o liście, jaki szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przesłał do swojego irlandzkiego odpowiednika Simona Coveneya. W piśmie tym Rosjanie zażądali „jasnej odpowiedzi” na pytanie o to, czy Irlandia nadal jest państwem neutralnym i przywiązanym do zasady niepodzielności bezpieczeństwa, którą, według Moskwy, narusza rozszerzenie NATO.

W związku z tym Ławrow zapytał rząd Irlandii o to jak rozumie on „swoje zobowiązanie” i jak „zamierza wypełnić to zobowiązanie w praktyce w obecnych warunkach”. Jak dodał szef rosyjskiej dyplomacji – „Jeśli wycofaliście się z tego zobowiązania, prosimy o wyraźne oświadczenie”.

„Oczekujemy waszej szybkiej odpowiedzi. Nie powinno to zająć wiele czasu – oznacza to jedynie wyjaśnienie intencji, które były podstawą podpisania odpowiednich zobowiązań przez Taoiseacha [premiera] Bertie Aherna” – napisali Rosjanie komunikując, że odnoszą się do Karty Bezpieczeństwa Europejskiego podpisanej w 1999 r. w Stambule na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jak podkreślił Ławrow – „Fakt, że Zachód otwarcie i jednostronnie próbuje teraz zrewidować na swoją korzyść te dyplomatyczne osiągnięcia wszystkich przywódców OBWE, jest powodem do poważnego zaniepokojenia”.

Tego rodzaju demarche wobec rządu Irlandii następuje w kontekście niedawnego sporu o manewry rosyjskich okrętów w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Wzbudziły one protesty części irlandzkich rybaków, którzy uzasadniali je tym, że Rosjanie chcą ćwiczyć na ich tradycyjnych obszarach połowowych. Rybacy grozili zakłóceniem manewrów.

W niedzielę ambasador Rosji w Dublinie poinformował, że rosyjscy marynarze nie będą jednak ćwiczyć na wodach przynależących do wyłącznej strefy ekonomicznej Irlandii.

