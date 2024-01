Policja rozbiła protest Irlandczyków sprzeciwiających się osiedleniu azylantów [+VIDEO]

Mieszkańcy Roscrea w centralnej Irlandii próbowali zablokować osiedlenie grupy imigrantów ubiegających się o azyl w hotelu położonym w ich miasteczku.

Jak podał “The Irish Times” pod hotelem Racket Hall w 5-tysięcznym Roscrea zebrało się około 200 protestujących. Gazeta twierdzi, że do zgromadzenia nawoływali “prominentni działacze antyimigracyjni”. Władze Irlandii zaplanowały, że w Racket Hall osiedlonych zostanie 160 imigrantów ubiegających się o azyl w Republice Irlandii. Nie spodobało się to mieszkańcom, którzy powołali grupę Roscrea Stands Up, by kooordynaować protesty.

Protest grupy poparli reprezentujący hrabstwo Tipperary parlamentarzyści Martin Brown z Sinn Fein oraz Michael Lowry i Mattie McGrath (obaj niezależni), którzy jescze w zeszłym tygodniu wezwali mieszkańców Roscreac do manifestowania.

Protestujący Irlandczycy próbowali zablokować osiedlenie azylantów w miejscowym hotelu, ale ich protest został siłowo rozbity przez zapewniającą asystę policję. W efekcie w poniedziałek udało się przewieźć 17 azylantów. Według publicznego radia Irlandii RTE, część policjantów pozostała pod hotelem, który jest jedynym takim obiektem w Roscrea.

Irish police are now physically attacking native Irish people who oppose the forced settlement of 160 “asylum seekers” in the only hotel in Roscrea, a small Irish town. Unworthy scenes. pic.twitter.com/t0PE59mtTX — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 15, 2024

Against the wishes of the native Irish, the police of the socialist regime escorted the bus full of illegal immigrants into the hotel in Roscrea. https://t.co/5UalR365ex pic.twitter.com/6tbmwikl1S — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 15, 2024

Rząd Leo Varadkara prowadzi liberalną politykę imigracyjne, szeroko otwierając granice Irlandii dla ubiegających się o azyl. Premier ten sam ma imigracyjne korzenie. Jednak polityka ta wywołuje coraz większy sprzeciw.

Po nożowniczym ataku obywatela o imigracyjnych korzeniach, do jakiego doszło w listopadzie w stolicy kraju, Dublinie, doszło do gwałtownych protestów setek mieszkańców.

irishtimes.com/rte.ie/kresy.pl