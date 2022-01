Irlandzcy rybacy chcą zakłócić ćwiczenia rosyjskich okrętów

Do ok. 8,5 tys. żołnierzy USA zostało postawionych w stan wyższej gotowości, by móc szybko przemieścić się do Europy - oświadczył w poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby. Zaznaczył, że jeszcze nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie wysłania ich. Podkreślił, że łącznie siły NATO mogą liczyć do 40 tys. żołnierzy z państw Sojuszu.