Rau: OBWE musi zbadać działania rosyjskiej armii wokół Kijowa

W niedzielę, Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau zaapelował, aby społeczność międzynarodowa pomogła Ukrainie zbadać działania armii rosyjskiej w regionie wokół Kijowa, w związku z rosnącym oburzeniem z powodu odkrycia zwłok w miejscowości Bucza.

„Wyzwolenie regionu kijowskiego ujawnia barbarzyńskie okrucieństwa popełniane przez rosyjskie siły zbrojne” – napisał na Twitterze Zbigniew Rau, który w tym roku jest również urzędującym przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

„Wzywam państwa członkowskie OBWE i społeczność międzynarodową do pomocy Ukrainie w zapewnieniu właściwego zbadania tych zbrodni”.

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss poinformowała w niedzielę, że Wielka Brytania zbiera dowody w celu wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję.

Truss napisała o tym na Twitterze: „Jestem przerażaona okrucieństwami w Buczy i innych miastach na Ukrainie. Raporty o rosyjskich siłach atakujących niewinnych cywilów są odrażające. Wielka Brytania współpracuje z innymi w celu zebrania dowodów i wsparcia śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zbrodni wojennych”.

