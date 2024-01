Francja ma najmłodszego premiera w historii i pierwszego oficjalnego homoseksualistę w tej roli

Dzień po ustąpieniu ze stanowiska premiera Francji Elisabeth Borne nominację na jej następcę otrzymał przedstawiciel zupełnie innego pokolenia.

Borne nie zdołała pozyskać poparcia lewicy w parlamencie, w którym liberalny obóz prezydenta Emmanuela Macrona nie zdołał w wyborach 2022 r. zdobyć większości. W poniedziałek ogłosiła dymisję, do której doszło na tle zużycia jej postaci do forsowania najbardziej kontrowersyjnych konceptów głowy państwa, takich jak podwyższenie wieku emerytalnego. Prezydent szybko nominował jej następcę. We wtorek nominację otrzymał polityk rozpatrywany przez francuskich komentatorów jako jeden z głównych faworytów, 34-letni Gabriel Attal, jak podała France24. Od lipca sprawował w rządzie Borne funkcję ministra edukacji.

Ojciec Attala by sefardyjskim Żydem. Po matce jego korzenie sięgają rosyjskiej arystokracji. Korzystał z milionów zarabianych początkowo przez ojca, producenta filmowego z dorobkiem. Mimo, że milioner, Attal już za młodu zapisał się do Partii Socjalistycznej. Odszedł z niej za Emmanuelem Macronem, gdy ten zabrał się do budowy własnego, bardziej liberalnego obozu politycznego, przy pomocy którego zdobył w 2017 r. fotel prezydenta Francji.

Attal jest też pierwszym otwartym homoseksualistą na stanowisku szefa francuskiego rządu. Pozostaje w oficjalnym związku partnerskim z sekretarzem generalnym proprezydenckiej partii liberalnej “Odrodzenie” – 38-letnim Stéphane’m Séjourné’m.

W ostatnim okresie Attal dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik tradycyjnych ubiorów islamskich w przestrzeni szkolnej. W sierpniu ówczesny minister edukacji wydał zakaz noszenia abai – luźnej, znacznej długości szaty pozostawiającej głowę odkrytą, noszonej przez niektóre muzułmanki. Doprowadziło to do przypadków wyrzucania ubranych w nie dziewcząt z lekcji. We wrześniu Attal informował, że wbrew zakazowi noszenia ubioru postrzeganego przez niego, jako symbol religijny, prawie 300 dziewcząt pojawiło się rano w abai. Większość zgodziła się zdjąć strój, ale 67 odmówiło i odesłano je do domu.

Potwierdzając nominację prezydent Macron napisał na serwisie X, że chce, aby nowy premier przywrócił ducha odważnych zmian z chwili, gdy po raz pierwszy objął urząd głowy państwa. „Wiem, że mogę liczyć na Waszą energię i zaangażowanie” – przekazał Macron, dodając, że nowy premier będzie postępował zgodnie z duchem „doskonałości i śmiałości” roku 2017.

W swoim pierwszym przemówieniu w roli premiera, wygłoszonym we wtorek na schodach Pałacu Elizejskiego, Attal powiedział, że trzema priorytetami jego rządów będą zatrudnienie, liberalizacja gospodarki w celu uproszczenia procedur dla przedsiębiorstw i skupienie się na młodzieży.



