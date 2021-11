Policja zatrzymała trzech przemytników imigrantów, wszyscy są obywatelami Ukrainy

W piątek policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Moście osoby, to obywatele Ukrainy zamieszkujący w Polsce.

Portal podlasie24 cytuje podinspektora Tomasz Krupę z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji: Po godz. 17.00 w Wysokim Moście (powiat sejneński) policjanci w lesie zatrzymali Fiata Ducato, którym kierował obywatel Ukrainy. Razem z mężczyzną jechała pasażerka, również obywatelka Ukrainy. Zatrzymany został również kolejny obywatel Ukrainy, kierowca Mazdy. W pobliżu miejsca zatrzymania policjanci odnaleźli w lesie 10 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Kierowcy i pasażerka Fiata trafili do policyjnego aresztu.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd aresztował na 3 miesiące 40-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przewoził czterech obywateli Syrii. W czwartek usłyszał zarzut pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

W środę około południa, na jednej z ulic w mieście Sejny, policjanci z warszawskiego oddziału prewencji wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej citroena. Za kierownicą siedział 40-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że w aucie przewoził 4 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a jego auto na parking dowodów rzeczowych. Sejneńska prokuratura po przesłuchaniu obywatela Ukrainy wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. W czwartek sąd zdecydował, że mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Wcześniej podaliśmy, że Straż Graniczna zatrzymała w piątek 7 cudzoziemców za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele Gruzji i Rosji.

„Wczoraj granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 206 osób. Próbom tym zapobieżono. Za pomocnictwo funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 7 cudzoziemców: 6 obywateli Gruzji i obywatela Rosji” – poinformowała Straż Graniczna w sobotnim komunikacie.

Jak informowaliśmy, w czwartek w ośrodku dla imigrantów w Wędrzynie w województwie lubuskim doszło do zamieszek, które w mediach określono mianem „buntu”. Według informatora portalu wPolityce.pl, kilkuset imigrantów próbowało sforsować bariery, w tym ogrodzenie, i uciec ze strzeżonego ośrodka. Znajduje się on niedaleko granicy z Niemcami. Wieczorem policja i Straż Graniczna poinformowały, że sytuacja została opanowana. Agresywni mężczyźni zdemolowali pokoje, próbowali sforsować ogrodzenie. Twierdzili, że chcą dostać się do Niemiec.

W piątek polskie służby oficjalnie opublikowały fragmenty nagrań, przedstawiających zdarzenia w Wędrzynie. Pierwsze zamieściła Straż Graniczna.

Kresy.pl/Podlasie24