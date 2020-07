Polacy upamiętnią ofiary ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów. Wkrótce odsłonięcie pomnika w Jedwabnie k. Szczytna

W sobotę 25 lipca br. w Jedwabnie koło Szczytna na Mazurach odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.

Pomnik, w formie krzyża pamięci, jest poświęcony Polakom pomordowanym w czasie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego, a także w toku zbrodni dokonanych na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.

Inskrypcja na pomniku będzie głosić: „W hołdzie Polakom pomordowanym w wyniku zbrodniczych działań zbrojnych formacji ukraińskich nacjonalistów, w tym ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, Polesiu i Małopolsce Wschodniej oraz zbrodni dokonanych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w latach 1939-1947”.

Uroczystości rozpoczną się w sobotę o godzinie 11:00 Mszą św. w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Jedwabnie (woj. warmińsko-mazurskie). Po Mszy św., o godz. 12:00 na miejscowym cmentarzu komunalno-parafialnym, nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika.

Później, o godzinie 13:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbędzie się konferencja historyczna. Wystąpią na niej m.in. prof. dr hab. Czesław Partacz i prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy.

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli świadkowie historii: Pani Janina Kalinowska z Zamościa, przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu oraz Pan Stanisław Srokowski, znany pisarz, publicysta i działacz kresowy. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Kresy.pl. Pasterskiego błogosławieństwa udzieli JE bp Marian Buczek.

Patroni honorowi wystosowali z okazji uroczystości specjalny list, który zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo,

Drodzy Kresowi Przyjaciele,

dziękujemy za obdarzenie nas godnością honorowych patronów Państwa ważnych i niezwykle potrzebnych uroczystości, utrwalających pamięć polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. My, świadkowie historii, którym udało się w czasie II wojny światowej uratować spod siekier i wideł ukraińskich morderców, a także my, potomkowie Kresowian, jesteśmy zaniepokojeni odradzaniem i rozkwitem na Ukrainie ideologii banderowskiej, gloryfikującej ludobójstwo dokonane na Polakach przez takich zbrodniarzy jak Bandera, Szuchewycz, Kłaczkiwski i im podobni, którym stawia się w wielu ukraińskich miastach pomniki chwały.

W tym kontekście Państwa działanie na rzecz prawdy i sprawiedliwości uważamy za bezcenne i głęboko patriotyczne. Szczególnie doniosłe znaczenie mają znaki pamięci dla młodego pokolenia, które zostało pozbawione w szkole wiedzy o największej tragedii Polaków na Kresach, którzy byli poddani trzem ludobójstwom, niemieckiemu, sowieckiemu i ukraińskiemu.

Przypominamy doły śmierci, bez trumien, pożegnań, modlitw i krzyży, do których kaci wrzucali ciała naszych zamordowanych rodaków. To były ofiary Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, formacji kolaborujących z Hitlerem i III Rzeszą.

Ludobójstwo na masową skalę zaczęło się już 17 września 1939 r. w woj. tarnopolskim, a przeniosło się na Wołyń w 1943 r. i objęło w sumie 7 województw, 4 w pełni ( tarnopolskie, wołyńskie, lwowskie i stanisławowskie) i 3 częściowo ( lubelskie, poleskie i krakowskie). Na samym Wołyniu ofiarami ukraińskich mordów padło ok. 60 tyś. Polek i Polaków, w tym ludzi starych i dzieci, a na całych Kresach, jak podają badacze, ok. 200 tyś. Mordercy nigdy nie zostali za to ukarani. Stali się za to dzisiaj bohaterami Ukrainy.

Szanowni Państwo, każdy krok w stronę prawdy, to krok w stronę Boga.

Dziękujemy Opatrzności, że nas ocaliła i pragniemy nieść wiedzę o Kresach kolejnym pokoleniom naszych rodaków.

Łączymy się z Państwem w tym uroczystym dniu pamięcią, z najlepszymi życzeniami dla wszystkich uczestników tej ważnej manifestacji polskości i wiary w lepszy i sprawiedliwszy świat. Pragniemy, by nigdy i nigdzie już na świecie nie powtórzyły się takie zbrodnie, jakich doświadczyło nasze pokolenie. Wołamy o pokój i szacunek dla ofiar tragicznej historii.

Janina Kalinowska, Stanisław Srokowski

