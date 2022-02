Po protestach rolników, premier apeluje do KE o jak najszybsze dopłaty do nawozów

To, co boli polską wieś i rolników to wysokie ceny nawozów, dlatego skierowałem wniosek do KE o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej AgroUnia zorganizowała wielkie protesty rolnicze w całej Polsce.

W środę w całej Polsce odbyły się protesty rolników, zorganizowane przez AgroUnię. Protestujący wyjechali na ulice pod hasłem: „Nie będziemy umierać w ciszy”, blokując drogi w około 50 miejscach w kraju, w tym co najmniej siedmiu w województwie łódzkim. Poza blokowaniem dróg przez wolno jadące ciągniki, demonstranci wjechali też do dużych miast, w tym do Łodzi, Bydgoszczy i Lublina.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie lider AgroUnii Michał Kołodziejczak tłumaczył, że rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo rząd „nie radzi sobie z obecną sytuacją” i mają dość zamiatania ich problemów pod dywan. Według ruchu, wśród głównych problemów są m.in. wysokie ceny nawozów, niezapłacone odszkodowania za suszę, bezkarność oszustów, którzy kradną mleko, zboże czy jabłka, jak również „dyktatura supermarketów” czy niekontrolowany przywóz żywności z zagranicy. Rolnicy domagają się też rozwiązania problemu zadłużenia polskiej wsi czy braku ubezpieczeń w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. ASF, ptasia grypa czy klęski żywiołowe.

Ziemia świętokrzyska. Przejazd traktorów z Krzyża do Koszyc #agrounia STOP DROŻYŹNIE. Żądamy oddłużenia polskiej wsi i uczciwych ubezpieczeń dla rolników ‼️@EKOlodziejczak_ pic.twitter.com/Fp0WGyERXw — AGROunia (@AGROunia_) February 9, 2022

W czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na apele rolników w sprawie dofinansowania do zakupu nawozów.

– To, co boli polską wieś i rolników to wysokie ceny nawozów, dlatego skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zgodę na dopłaty do nawozów – poinformował szef rządu.

– Apeluję: dajcie zgodę nam na to, żebyśmy mogli pomagać polskim rolnikom – podkreślił Morawiecki. Powiedział, że chciałby wprowadzić możliwość dopłat do nawozów, „które są tak bardzo potrzebne”. Zaznaczył, że jeśli tej zgody nie będzie, to Komisja Europejska zwróci się do rolników o zwrot tych środków, ze względu na nieuprawnioną pomoc publiczną. – Chcemy, aby rolnicy tego uniknęli – zaznaczył.

– Skierowałem wniosek do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zgodę na dopłaty – podkreślił polski premier. – Żyjemy w okolicznościach huśtawki inflacyjnej, która została do nas wstrzyknięta ze Wschodu przez Rosję, z Zachodu przez wysokie ceny energii elektrycznej i przez wysokie ceny uprawnień emisji CO2.

Morawiecki zadeklarował też, że jego rząd będzie realizował programy rolnicze niezależnie od tego, ile będzie trwał proces akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, bo „te pieniądze w końcu dostaniemy”. Przypomniał też o wprowadzeniu przez rząd obniżonego do zera VAT na nawozy. Zapowiedział też kolejne działania na rzecz polskiej wsi:

– Wdrażamy nowy system ubezpieczeniowy. Przejęliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w oparciu o ten system chcemy udostępnić ubezpieczenia dla rolników z bardzo wydatnym wsparciem ze strony Skarbu Państwa.

Premier zapowiedział też, że rząd będzie chciał skupić się na „odtworzeniu polskiego przemysłu rolnego” i zmniejszeniu udziałów zagranicznych koncernów. – Naszym celem jest odtworzenie przemysłu w polskich rękach, aby zmniejszyć udział zagranicznego kapitału – zaznaczył.

Dodajmy, że deklaracje premiera i sposób ich ogłoszenia wyraźnie nie spodobał się AgroUnii, której przedstawiciele nie zostali, jako jedyni, zaproszenie na posiedzenie komisji. Zarzucili też Morawieckiemu, że mówi nieprawdę ws. sytuacji rolników.

AGROunia jako jedyna nie została zaproszona na komisje rolnictwa! ZNÓW POBUDZILIŚCIE NASZ GNIEW. Wczoraj tysiące ludzi na ulicach w deszczu i na mrozie.

Dziś MORAWIECKI w garniturze ramię w ramię z TVP KŁAMIE jak to rolnikom jest dobrze.@EKOlodziejczak_@FilipPawlikAU pic.twitter.com/HuIDYWmTsQ — AGROunia (@AGROunia_) February 10, 2022

W styczniu br. AgroUnia zaapelowała do rządu, by produkujące nawozy spółki Skarbu Państwa zlikwidowały marże i wprowadziły sprzedaż bezpośrednią nawozów ze swoich zakładów. Apel poparł szef PSL.

W październiku 2021 roku ruch AGROunia zablokował tory w terminalu przeładunkowym nawozów w Woli Baranowskiej na Podkarpaciu. Stamtąd nawozy z Polski wysyłane są na Ukrainę, czemu zaprzeczają państwowe spółki. Polscy rolnicy mają coraz większe problemy z zakupem coraz trudniej dostępnych i coraz droższych nawozów.

