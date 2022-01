Wysokie ceny nawozów. Wspólny apel liderów AgroUnii i PSL do rządu

AgroUnia zaapelowała do rządu, by produkujące nawozy spółki Skarbu Państwa zlikwidowały marże i wprowadziły sprzedaż bezpośrednią nawozów ze swoich zakładów. Apel poparł szef PSL.

W środę w Sejmie odbyła się wspólna konferencja liderów PSL i AgroUnii, Władysław Kosiniak-Kamysza i Michała Kołodziejczaka. Szef ludowców wyraził poparcie dla apelu AgroUnii do rządzących ws. cen nawozów sztucznych produkowanych w Polsce.

– Mamy różną historię, możemy mieć różne doświadczenia, ale dzisiaj sprawa wymaga wsparcia wszystkich sił i środowisk. Dlatego chcę poprzeć apel AgroUnii wystosowany do rządzących ws. cen nawozów sztucznych produkowanych w Polsce. To niezwykle bulwersująca sprawa od wielu tygodni, ceny wzrosły czterokrotnie, są horrendalnie wysokie – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zwrócił uwagę, że ceny żywności „będą bardzo wysokie”. Tłumaczył, że „uprawy będą albo mniejsze albo rolnicy nie będą w ogóle w stanie prowadzić swojej działalności, tak jak po ASF wiele gospodarstw po prostu upadło”.

– Trzeba poszukiwać wspólnego mianownika, który nas łączy, który sprawia, że nasza walka o lepszą dolę polskiego rolnika jest po prostu skuteczniejsza – oświadczył.

Kołodziejczak zaznaczył, że obecnie „sytuacja na polskiej wsi jest najgorsza od kilkudziesięciu lat”. Dodał, że w tej sytuacji „nie ma wrogów, nie ma innych spojrzeń, tylko są wzywania, które przed nami stoją”.

Liderzy PSL i AgroUnii pytani o współpracę podkreślili, że to jej początek. Kołodziejczyk powiedział, że dla obu środowisk to próba, „jak nam się będzie rozmawiało”.

Współpraca i sojusz nigdy są proste. Są sytuacje kiedy jest stan wyższej konieczności i nie ma znaczenia nic więcej poza załatwieniem sprawy ważnej dla wszystkich Polek i Polaków. @AGROunia_ mówi koniec polityce kompleksów i bojaźni. pic.twitter.com/dg2TEa0AgX — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) January 19, 2022

Przypomnijmy, że w przeszłości lider AgroUnii mocno krytykował PSL. Stąd, jego deklaracja o nawiązaniu jakiejś formy współpracy z ludowcami wywołała krytykę ze strony części sympatyków tej organizacji.

Oceniając politykę rządu, Kołodziejczak powiedział, że jest ona krótkowzroczna. Podkreślił, że potrzebne są działania długofalowe, gdyż ceny nawozów są już tak wysokie, że wielu polskich rolników ich nie kupuje.

– Mamy bardzo wysokie ceny nawozów, które są w większości w Polsce produkowane przez spółki Skarbu Państwa i dzisiaj my nie zgadzamy się na to, żeby spółki Skarbu Państwa, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, zarabiały na nawozach – mówił lider AgroUnii. Wymienił też trzy postulaty w tej kwestii, jakie kieruje do rządu.

– Wystosowaliśmy apel do rządu, w którym jasno piszemy, by spółki Skarbu Państwa zeszły z marżami do zera, wprowadziły sprzedaż bezpośrednią nawozów ze swoich zakładów – powiedział Kołodziejczak. Ponadto, AgroUnia zaapelowała o ujawnienie kosztów produkcji jednej tony każdego nawozu produkowanego przez spółki Skarbu Państwa.

– To bardzo dobre trzy postulaty: koniec z marżą, po drugie sprzedaż bezpośrednia, a po trzecie ujawnienie prawdziwej ceny – skomentował Kosiniak-Kamysz.

W październiku 2021 roku ruch AGROunia zablokował tory w terminalu przeładunkowym nawozów w Woli Baranowskiej na Podkarpaciu. Stamtąd nawozy z Polski wysyłane są na Ukrainę, czemu zaprzeczają państwowe spółki. Polscy rolnicy mają coraz większe problemy z zakupem coraz trudniej dostępnych i coraz droższych nawozów.

Podczas grudniowej konwencji AgroUnii zaprezentowano szereg postulatów. Domaga się jasnego powiązania ceny od producenta z ceną w sklepie, wprowadzenia europejskiego systemu monitoringu żywności i przywrócenia tradycyjnej produkcji jedzenia. Zaprezentowano też trzy inne postulaty. Pierwszy z nich, „Polska zaplanowana”, zakłada m.in. plany zagospodarowania przestrzennego w każdej gminie oraz oparcia produkcji żywności na wsiach. Kolejny dotyczy wprowadzenia funduszu stabilizacyjnego, który pomógłby ratować upadające gospodarstwa rolne. Szósty z kolei postulat, „Odrywamy polityków od koryta”, to polityczna emerytura dla polityków, którzy ukończą 65 lat. Osoby w tym wieku nie mogłyby już być posłami. Ten ostatni postulat przyjęto z wielkim aplauzem.

