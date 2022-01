Citizen Lab: lider AgroUnii wśród inwigilowanych Pegasusem

Grupa Citizen Lab potwierdziła kolejne dwa przypadki inwigilacji systemem Pegasus w Polsce. Według niej inwigilowani byli lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie MSWiA Mariuszu Kamińskim.

John Scott-Railton, badacz z organizacji Citizen Lab działającej przy Uniwersytecie w Toronto, ujawnił we wtorek na Twitterze, że zidentyfikowano kolejne dwie osoby, które w Polsce były inwigilowanie oprogramowaniem Pegasus. Mają to być lider AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o Mariuszu Kamińskim.

BREAKING: we confirm 2 new cases of #Pegasus hacking in Poland.@EKOlodziejczak_ started a movement that threatened to eat away at ruling party’s votes.

Tomasz Szwejgiert was writing a book about head of Poland’s secret services.

Story: @VanessaGerahttps://t.co/L1Elo555Jl pic.twitter.com/7Rh6DN7vfU

— John Scott-Railton (@jsrailton) January 25, 2022