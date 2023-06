Morawiecki chce większych sankcji na Białoruś [+VIDEO]

W 2022 roku niemieckie obywatelstwo przyjęło około 168,5 tys. imigrantów - to najwyższa liczba od 20 lat. Największą grupę wśród nich stanowili Syryjczycy.

Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden podał we wtorek, że prawie 168,5 tysiąca osób przyjęło w ubiegłym roku obywatelstwo Niemiec. To wzrost o 28 procent (37 tys.) w stosunku do 2021 roku i najwięcej od 20 lat. Największą grupę stanowili w ubiegłym roku Syryjczycy.

Niemiecki paszport otrzymało w 2022 roku 48300 Syryjczyków - to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i siedem razy więcej niż w 2020 roku. Ich średnia wieku wyniosła 24,8 lat. Dwie trzecie z nich to mężczyźni. Większość z nich przybyła do Niemiec w czasie kryzysu migracyjnego w latach 2014-2016, ubiegając się o międzynarodową ochronę.