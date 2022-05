Pieskow: Defilada w Moskwie bez występów lotniczych

Przypomnijmy, że Ukraińcy przy pomocy dronów Bayraktar TB2 zniszczyli w poniedziałek dwa rosyjskie okręty patrolowe typu Raptor na Morzu Czarnym. Ponadto, tego dnia i we wtorek przeprowadzono też skuteczne ataki na samą wyspę. Celem były rozmieszczone tam systemy obrony powietrznej, m.in. TOR i Striła-10, a także składy amunicji i wozy łączności. Zniszczono też kuter desantowy projektu 11770 klasy Serna. Ukraińcy opublikowali serię nagrań, mających przedstawiać ataki Bayraktarów.

#Ukraine: New footage from the famous Snake Island - a Russian 9A330/9A331 Tor surface-to-air missile TLAR was destroyed by a Ukrainian Bayraktar TB2 UAV. pic.twitter.com/06IaahmPb2