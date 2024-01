Pesa eksportuje pociągi do Afryki. Pojazd dla Ghany już gotowy

Pesa zakończyła budowę pierwszego w historii pociągu, który zostanie wyeksportowany do Ghany – informuje portal Rynek Kolejowy.

Koleje Ghany zamówiły w Bydgoszczy spalinowe pojazdy do obsługi linii zarówno regionalnych, jak i dalekobieżnych. Umowa obejmuje budowę 12 spalinowych zespołów trakcyjnych. We wrześniu ub. roku potwierdzono produkcję pierwszego pojazdu.

Portal Rynek Kolejowy podał w piątek, że pierwszy pojazd przechodzi już ostatnie testy w fabryce w Bydgoszczy.

Kontrakt ramowy z ghańskimi kolejami dotyczy 12 spalinowych zespołów trakcyjnych, przy czym 10 pojazdów to opcja dla zamawiającego. Są zbliżone technicznie do pojazdów RegioFox, które Pesa produkuje dla Kolei Czeskich.

Pesa zakończyła budowę pierwszego w historii pociągu, który wyeksportuje do Afryki!#Ghana 🇬🇭 zamówiła w Bydgoszczy spalinowe pojazdy do obsługi linii zarówno regionalnych, jak i dalekobieżnych. Łącznie 12! pic.twitter.com/mghgZq3roy — Aleksander Olech (@AleksanderOlech) January 20, 2024

Przypomnijmy, że w październiku bydgoska fabryka pociągów i tramwajów wygrała rozpisany w Rumunii przetarg na dostawę kilkudziesięciu pojazdów. Oznacza to miliardowe przychody dla polskiej spółki.

Pesa dostarczy do Rumunii 62 pociągi inkasując co najmniej 3,237 mld lejów netto, co stanowi równowartość 2,9 mld złotych. Choć przychody mogą osiągnąć nawet poziom 4,15 mld złotych. To największy zagraniczny kontrakt w historii Pesy.

Wcześniej, we wrześniu, polska spółka wygrała inny przetarg w Rumunii. Dotyczy 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pesa pokonała w tym przypadku takich potentatów jak Alstom i Siemens.

