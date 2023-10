Bydgoska Pesa z wielki kontraktem w Rumunii

Bydgoska fabryka pociągów i tramwajów wygrała rozpisany w Rumunii przetarga na dostawę kilkudziesięciu pojazdów. Oznacza to miliardowe przychody dla polskiej spółki.

Jak podał w poniedziałek portal Rynek Kolejowy Pesa wygrała przetarg rozpisany przez rumuńska agencję rządową Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) – Zarząd do Spraw Refromy Kolei Rumuńskich. Bydgoski dostarczy do Rumunii 62 pociągi inkasując co najmniej 3,237 mld lejów netto, co stanowi równowartość 2,9 mld złotych. Choć przychody mogą osiągnąć nawet poziom 4,15 mld złotych.

Termin realizacji kontraktu na utrzymanie sprzętu to 15 lat. Założono w nim opcję możliwości przedłużenia o kolejne 15 lat.

Jak podkreślił portal Rynek Kolejowy to największy zagraniczny kontrakt w historii Pesy. Na rynku krajowym większe były jedynie zamówienie miasta Warszawa na 186 tramwajów typu. Swing.

Nie są to natomiast pierwsze przetargi wygrane przez Pesę w Rumunii. Jeszcze we wrześniu polska spółka wygrała przetarg rozpisany przez ARF na 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pesa pokonała w tym przypadku takich potentatów jak Alstom i Siemens. Umowa ta zakłada dostawy warte 1,2 mld złotych – wraz z 15-letnim utrzymaniem oraz opcjami na dodatkowe 9 sztuk i kolejne 15 lat utrzymania, opisuje Rynek Kolejowy.

Zarząd do Spraw Refromy Kolei Rumuńskich to rządowa instytucja w Rumunii, która centralnie kupuje tabor, a także organizuje i finansuje przewozy pasażerskie w Rumunii.

rynek-kolejowy.pl/kresy.pl