Na Ukrainę dotarł transport 90 ton broni z USA [+FOTO]

W nocy z piątku na sobotę na Ukrainę dostarczono 90 ton amerykańskiego uzbrojenia. To część pakietu pomocy USA o wartości 200 mln dolarów.

Transport broni, a także 2,7 mld USD od 2014 r., świadczą o zaangażowaniu USA w pomoc Ukrainie we wzmocnieniu obrony w obliczu rosnącej rosyjskiej agresji – napisała na Twitterze ambasada USA w Kijowie. Na Ukrainę dostarczono w nocy z piątku na sobotę 90 ton amerykańskiego uzbrojenia. Podkreślono, że transport zawierał zarówno amunicję jak i inną „broń śmiercionośną”.

The shipment – and $2.7 billion USD since 2014 – demonstrates U.S. commitment to helping Ukraine bolster its defenses in the face of growing Russian aggression. 🇺🇸🇺🇦 #partnershipstrong [2/2] pic.twitter.com/scPFWM3we7

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022