Rosjanie wysyłają do Donbasu paliwo, czołgi, artylerię i amunicję – twierdzi ukraiński wywiad

W warszawskim Teatrze Powszechnym wystawiany jest spektakl „Radio Mariia” obrażający uczucia religijne chrześcijan. W przedstawieniu pojawia się m.in. scena, w której do kosza na śmieci wyrzucane są krzyże i inne przedmioty kultu religijnego. W spektaklu prezentowane są też listy gończe wystawiane za katolikami. Instytut Ordo Iuris zapowiada złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury. Teatr Powszechny jest finansowany ze środków miejskich.

Spektakl „Radio Mariia” w reżyserii Rozy Sarkisian przedstawia Polskę, w której Kościół katolicki został zniszczony, świątynie zamieniono w lokale rozrywkowe, a wierni są represjonowani przez organy ścigania. W przedstawieniu pojawia się scena, gdzie do pojemnika na śmieci wyrzucane są krzyże, święte obrazy, portrety papieża i figura Chrystusa. Instytut Ordo Iuris zapowiada złożenie w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej - poinformował Instytut we wtorek. Na stronie stopobrazaniuchrzescijan.pl można podpisywać petycję do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i prokuratury z apelem o interwencję w tej sprawie.

"W ostatnim czasie w sposób drastyczny wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan. Nie tylko są to obrazoburcze spektakle, niszczenie figur świętych czy fasad świątyń, ścinanie krzyży, demolowanie przydrożnych kapliczek, zakłócanie przebiegu nabożeństw, ale mamy już do czynienia z fizycznymi atakami na osoby duchowne. Tym istotniejsze jest reagowanie na wszystkie tego typu zdarzenia. Brak reakcji karnej ośmiela bowiem kolejnych naśladowców. Z taką reakcją muszą zwłaszcza się spotykać wszelkie przejawy naruszania uczuć religijnych przez celebrytów oraz podczas wydarzeń kulturalnych takich jak spektakle czy koncerty, gdyż trafiają do szerszego grona odbiorców, kształtując w opinii publicznej poczucie bezkarności w przepadku bierności organów ścigania" - oświadczyła mec. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.