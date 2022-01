CPK: ruszył przetarg na roboty budowlane na terenie Portu Solidarność

Spółka Centralny Port Komunikacyjny otworzyła przetarg na przeprowadzenie robót przygotowawczych na terenie przyszłego lotniska. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Przetarg ma wyłonić maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych.

W zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie Portu Solidarność, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Termin składania ofert to 24 stycznia tego roku.

“Ten przetarg, a docelowo umowa ramowa na prace budowlane, to kolejny krok, który przybliża nas do wbicia pierwszej łopaty w 2023 roku. Liczymy na zainteresowanie największych firm budowlanych z doświadczeniem przy znaczących projektach infrastrukturalnych” – mówi prezes spółki CPK, Mikołaj Wild.

Jak dodaje, firma działa zgodnie z harmonogramem. „W tym roku czekają nas kolejne przełomowe działania, w tym m.in. złożenie wniosku o decyzję środowiskową czy wybór projektanta generalnego” – dodaje.

W zakres zadań wykonawców wejdzie także dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych i ich zakończenia, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

“Zakładamy, że prace przygotowawcze rozpoczniemy jak najszybciej. Zakresy i terminy kolejnych prac będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych zbiegnie się z rozpoczęciem robót zasadniczych. Umożliwi to skrócenie czasu realizacji i utrzymanie odpowiedniego tempa procesu inwestycyjnego” – mówi Krzysztof Owczarczyk, dyrektor Biura Realizacji Programu Lotniskowego CPK.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Formuła umów ramowych ma umożliwić spółce CPK sprawny wybór wykonawców. Na trwającym pierwszym etapie postępowania spółka bierze pod uwagę przede wszystkim warunki i kryteria jakościowe, np. doświadczenie oferentów oraz możliwości pozyskania maszyn budowlanych. W kolejnym kroku, przy procedowaniu zamówień wykonawczych, dużą rolę odegra proponowana cena i czas realizacji.

Umowa ramowa na roboty budowlane to kolejny duży przetarg spółki CPK. W październiku ub. roku ogłoszono postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. Postępowanie dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki z prędkością projektową: do 350 km/h. Szacowana wartość inwestycji kolejowych CPK do 2034 r. to prawie 95 mld zł. Umożliwią one dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz. W planach są kolejne przetargi – m.in. na inżyniera kontraktu.

W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek. Obszar zajmuje północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 75 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego, które weszło w życie w połowie tego roku.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie posiadał dwie drogi startowe o długości 4000 m każda.

W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla ok. 1000 km planowanych linii (np. Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław – granica z Czechami) projektu budowlanego w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Rozwój projektu

„Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) powinna być gotowa do procesu certyfikowania jej do prędkości 250 km/h w grudniu 2023 roku” – przekazał w drugiej połowie grudnia ub. roku Ireneusz Merchel, prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Prace związane z dostosowaniem szlaku mają zakończyć się wcześniej.

Rozwój infrastruktury kolejowej powiązany jest z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mieszkańcy gminy Baranów wraz z działaczami AgroUnii w grudniu zakłócili obrady Rady Społecznej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chcieli dowiedzieć się ile pieniędzy dostaną za swoją ziemię i gdzie dokładnie powstanie inwestycja. Mikołaj Wild prezes spółki Centralny Port Lotniczy poinformował, że zrywa kontakty z Radą Społeczną, a dialog prowadzony będzie indywidualnie z mieszkańcami. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała poinformował, że obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność (podano dokładną lokalizację) obejmuje około 41 km kwadratowych, w tym ok. 520 budynków mieszkalnych (…) na ok. 3 tys. 800 działek ewidencyjnych.

Kresy.pl / cpk.pl