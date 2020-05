Orban: nie chcemy stać się częścią europejskiego imperium, chcemy pozostać Węgrami

W tym sporze chodzi nie o demokrację, tylko o imperium i niezależność narodową. Ci, którzy pragną budować w Europie imperium, chcą wtłoczyć państwa narodowe w system imperialny, w Stany Zjednoczone Europy. Nie chcemy do nich należeć, chcemy pozostać Węgrami – mówi Viktor Orban.

W piątek węgierski premier Viktor Orban na antenie Radia Kossuth odniósł się do ataków na jego rząd i kraj z różnych stron, w tym ze strony Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należy jego partia, Fidesz.

„Tych, którzy nas atakują, w ogóle nie interesuje demokracja, wola ludu, opinia większości, która stoi za stanowiskiem rządu. Robimy to, czego ludzie chcą, czego od nas oczekują. W tym sporze chodzi nie o demokrację, tylko o imperium i niezależność narodową” – powiedział Orban.

Zdaniem premiera Węgier, w Europie trwa wielka batalia o to, czy Unia Europejska stanie się imperium, czy też pozostaną państwa narodowe. Uważa, że wszystkie konflikty można zrozumieć zgodnie z tą logiką.

„Nie chcemy stać się częścią europejskiego imperium” – podkreślił Orban. „Ci, którzy pragną budować w Europie imperium, chcą wtłoczyć państwa narodowe w system imperialny(…) To ma elegancką nazwę (…): Stany Zjednoczone Europy. Nie chcemy do nich należeć, chcemy pozostać Węgrami”.

Węgierski premier uważa, że ze względu na takie stanowisko jego rząd, przy każdej możliwej okazji jest on atakowany przez przez „zwolenników i budowniczych imperium”, którzy starają się osłabić Budapeszt. Zwrócił zarazem uwagę, że w ramach trwającego już od ponad 10 lat sporu z Węgrami, unijni i brukselscy biurokraci „atakują takie rzeczy, jakie u nas [na Węgrzech – red.] popiera zdecydowana większość mieszkańców”. Wymienił w tym kontekście sprawy dotyczące polityki migracyjnej czy podatku od banków.

Orbana był też w związku z tym pytany o to, czy warto mówić o jedności EPL. Odpowiedział twierdząco, dodając, że „bywają spory, jak to w rodzinie”. Zaznaczył zarazem, że nawet jeśli dochodzi do „ostrych, poważnych i często krzywdzących sporów”, to „nie zmienia to faktu, że należymy do jednej rodziny i dopóki się da, trzeba próbować utrzymać ją w jedności”. Jednocześnie przyznał, że utrzymanie rodziny nie zawsze się udaje, ale warto się o to starać, dopóki można.

„Jedność i współpraca zawsze dają większe bezpieczeństwo i szczęście niż rozbrat” – powiedział premier Węgier . Natomiast, jeśli to się nie uda, to wówczas trzeba „otworzyć nowy rozdział i wybrać rozwiązanie, które jest dobre dla wszystkich członków rodziny”. Dodał jednak, że „dopóki się da, spróbujmy raczej być razem”.

PAP / rmf24.pl / Kresy.pl