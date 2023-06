Kraje UE zadeklarowały przekazanie Polsce 2182 cudzoziemców

Projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej ws. zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy przewiduje jego przedłużenie do 15 września br. - oświadczył w poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus.

Minister rolnictwa poinformował o sprawie na Twitterze. "Otrzymaliśmy z KE projekt nowego rozporządzenia ws zakazu importu 4 produktów do krajów 5-tki. Termin obowiązywania zapisany w projekcie to 15 września br." - napisał. "Jest to projekt ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra" - dodał.