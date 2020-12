Michel i von der Leyen podpisali umowę handlową pomiędzy UE i Wielką Brytanią

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisali w środę rano umowę o handlu i współpracy między UE i Wielką Brytanią. Umowa zostanie teraz przekazana do Wielkiej Brytanii w celu podpisania przez brytyjskiego premiera. Będzie stosowana tymczasowo od 1 stycznia.

Umowa, którą dziś podpisaliśmy, jest wynikiem miesięcy intensywnych negocjacji, w których Unia Europejska wykazała bezprecedensowy poziom jedności. Jest to sprawiedliwe i wyważone porozumienie, które w pełni chroni podstawowe interesy Unii Europejskiej i zapewnia stabilność i przewidywalność dla obywateli i przedsiębiorstw – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Today, @eucopresident and I signed the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

Prime Minister @BorisJohnson will sign it later today in London.

It has been a long road. It’s time now to put Brexit behind us.

Our future is made in Europe. pic.twitter.com/fjybWryJNY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 30, 2020