Ambasadorowie państw UE zatwierdzili umowę o handlu i współpracy między UE i Wielką Brytanią

W poniedziałek ambasadorowie państw Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdzili umowę o handlu i współpracy między Wspólnotą a Wielką Brytanią. Obowiązywanie umowy rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku.

Zielone światło dla umowy dotyczącej brexitu. Ambasadorowie UE jednogłośnie zatwierdzili tymczasowe stosowanie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. – napisał na Twitterze Sebastian Fischer, rzecznik niemieckiej prezydencji w Radzie UE.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.

👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020