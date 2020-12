Estymator: PiS zyskuje poparcie, ale traci większość w Sejmie; Konfederacja poniżej progu [SONDAŻ]

Sondaż Estymatora dla DoRzeczy.pl jest kolejnym w ostatnim czasie, który pokazuje pewien wzrost poparcia dla PiS przy jednoczesnej utracie większości w Sejmie, a zarazem wskazuje na spadek poparcia dla Konfederacji, obecnie balansującej w okolicach progu wyborczego.

W środę portal DoRzeczy.pl opublikował najnowszy, a zarazem ostatni w tym roku sondaż pracowni Estymator. Wynika z niego, że PiS może liczyć na poparcie na poziomie 39,2 proc., czyli o 0,4 pkt. proc. więcej niż w pierwszej połowie grudnia br.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, a którą chce głosować 23,6 proc. respondentów. Oznacza to spadek o 1,4 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce głosować 12,9 proc. ankietowanych (spadek o 0,9 pkt proc.).

Ponadto, do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Lewica, na którą zagłosowałoby 10,9 proc. ankietowanych (wzrost o 0,3 pkt proc.), a także PSL. Co ciekawe, ludowcy po rozstaniu z Kukiz’15 zyskują w sondażu. Obecnie mogą liczyć na głosy 7,4 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. więcej niż poprzednio.

Według sondażu Estymatora, tuż pod progiem wyborczym znalazłaby się Konfederacja Wolność i Niepodległość. Obecnie ma 4,8 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. Odpowiedź „inni” wybrało 1,2 proc. respondentów (+0,7 proc.). Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 54 proc.

Co ciekawe, jest to już kolejny sondaż w ostatnim czasie, który pokazuje pewien wzrost poparcia dla PiS, a zarazem spadek poparcia dla Konfederacji. Koalicja narodowców i wolnościowców balansuje obecnie w okolicach progu wyborczego lub go nie przekracza.

Jednocześnie, przeprowadzone przez Estymator przeliczenie wyników sondażowych pokazuje, że jeśli odpowiadałyby one wyborom do parlamentu, to PiS straciłby większość w Sejmie. Partia Jarosława Kaczyńskiego, najpewniej wraz z partiami satelickimi, miałaby 219 mandatów, czyli potrzebowałaby kilkunastu innych posłów do utworzenia większości parlamentarnej.

Drugą siłą w Sejmie byłaby Koalicja Obywatelska, które jednak również miałaby mniej mandatów niż obecnie (121 wobec 134). Trzecią siłą byłby z kolei ruch Hołowni (52 mandaty), który wyraźnie korzysta względem głównych partii centrolewicy. Lewicy w takim układzie przypadłoby 45 mandatów (o 3 mniej niż obecnie), a PSL – 24 mandaty (o 2 więcej niż obecnie).

Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 grudnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Wyniki uwzględniają wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować w wyborach do Sejmu i określiły, na jaką partię.

