Sondaż United Survey: Wzrasta poparcie dla PIS. W Sejmie także KO, Polska 2050, PSL i Lewica

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, 33,6 proc. Polaków zagłosowałoby na partię rządzącą – pokazują wyniki najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskało prawie 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. W Sejmie znalazłyby się także: KO, Polska 2050, PSL i Lewica.

Prawo i Sprawiedliwość, które traciło do tej pory w sondażach, zaczęło odzyskiwać poparcie. Wyniki najnowszego badania United Survey dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” pokazują, że chęć głosowania na partię rządzącą deklaruje 33,6 proc. ankietowanych. To wzrost o 2,7 pkt. proc. w porównaniu do sondażu z października – napisał we wtorek portal rmf24. Na Koalicję Obywatelską głos chciałoby oddać 23 proc. respondentów (strata 2,3 pkt. proc.). Straty notuje także Polska 2050 – 11,8 proc. (straty 2,9 pkt. proc.).

Do 6,1 proc. wzrosło poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej (2,7 proc. w poprzednim sondażu). Lewica mogłaby liczyć na 9,8 proc. poparcia (wzrost o 3,8 pkt. proc.). Poparcie dla Konfederacji deklaruje 4,7 proc. ankietowanych.

54,4 proc. respondentów deklaruje chęć udziału w głosowaniu. Do urn nie poszłoby 45,1 proc. Niezdecydowanie deklaruje 0,5 proc.

W ostatnim czasie w przypadku wielu badań spadki notowało Prawo i Sprawiedliwość.

Przypomnijmy, że według najnowszego sondażu pracowni Estymator partia rządząca zdobyłaby w Sejmie tylko 210 mandatów.

Taki układ głosów w wyborach spowodowałby, że PiS nie byłby zdolny do samodzielnego utworzenia rządu.

Kolejnym badaniem, które pokazywało spadki poparcia dla partii rządzącej był sondaż IBRiS dla portalu Onet.pl.

