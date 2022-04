Propozycja zawieszenia składki do UE. Polacy podzieleni [SONDAŻ]

Polacy są podzieleni w sprawie propozycji zawieszenia płatności składki do UE przez Polskę – pokazują opublikowane w sobotę wyniki badania SW Research dla rp.pl. 34,2 proc. respondentów ocenia pomysł pozytywnie. Solidarna Polska postuluje, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu.

Respondentom zadano następujące pytanie: „Solidarna Polska proponuje, by Polska zawiesiła płacenie składki do UE, jeśli Unia nie przekaże Polsce środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak ocenia Pani/Pan taką propozycję?”. Wyniki sondażu SW pokazują, że 34,2 proc. respondentów pozytywnie ocenia propozycję zawieszenia płatności składki do UE przez Polskę. Negatywnie ocenia ją 36,7 proc. Brak zdania w omawianej kwestii deklaruje 29,1 proc. respondentów.

Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research podkreśla, że „negatywny stosunek do pomysłu ugrupowania Zbigniewa Ziobry wyraża co trzecia kobieta i 4 na 10 mężczyzn. Odsetek respondentów sceptycznie oceniających zawieszenie płacenia składki wzrasta wraz z wiekiem badanych (24% pośród osób do 24 roku życia, 43% wśród badanych, którzy skończyli 50 lat)”.

„Wstrzymaniu opłat do Unii sprzeciwia się 2 na 5 osób posiadających wyższe wykształcenie i blisko połowa respondentów (48%) o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Takiego samego zdania jest prawie co druga osoba (48%) z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Propozycję Solidarnej Polski najchętniej poparliby mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (48%)” – dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26.04-27.04.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne – podaje rp.pl

Solidarna Polska postuluje, by rząd wystąpił do Unii Europejskiej o zawieszenie składki członkowskiej Polski do unijnego budżetu. Uzasadniając ten postulat minister Michał Wójcik powołał się na szokujące wyliczenia mówiące o tym, że pomoc Ukrainie będzie kosztowała 10-22 proc. tegorocznego budżetu polskiego państwa.

Przypomnijmy, że w niedawnym liście do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, premier Mateusz Morawiecki oszacował, że tylko w tym roku koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce wyniosą 11 mld euro. Zaznaczył zarazem, że gdyby sytuacja na Ukrainie uległa pogorszeniu, to te koszty dla Polski mogą sięgnąć nawet 24 mld euro.

