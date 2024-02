Ponad 70 proc. Ukraińców popiera dyplomatyczne zakończenie wojny

Z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wynika, że ponad 70% obywateli Ukrainy popiera dyplomatyczne rozwiązanie wojny z Rosją. Warto zauważyć, że taki sam procent Ukraińców deklaruje, że będzie znosić wojnę tak długo jak to potrzebne.

Według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, Ukraińcy pozostają otwarci na proces negocjacyjny. W maju 2022 r. 59%, a w lutym 2024 r. 72% respondentów zgodziło się z opinią, że Ukraina powinna szukać także dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny.

Jednocześnie spadła ilość osób wierzących z 35% do 23% , że Rosję można pokonać jedynie środkami militarnymi.

Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość Ukraińców, bo aż 73% deklaruje, że jest gotowych znosić wojnę tak długo, jak to konieczne, a dodatkowe 3% jest gotowych znosić ją przez dłuższy okres, np. kolejny rok.

Socjologowie zauważają, że sytuacja nie uległa zmianie od maja 2022 r. Wówczas 71% było skłonnych znosić wojnę tak długo, jak to konieczne, a w grudniu 2023 r. odsetek ten wzrósł do 73%. Takie nastroje obserwuje się we wszystkich regionach.

“Chociaż po prawie dwóch latach zakrojonych na szeroką skalę walk obserwujemy pewien spadek wiary w zwycięstwo Ukrainy, bezwzględna większość Ukraińców w dalszym ciągu zachowuje optymizm. Zatem według stanu na początek lutego 2024 r. ogółem 89% Ukraińców szczególnie wierzyło w Zwycięstwo Ukrainy, 60% z nich było o tym zdecydowanie przekonanych. W maju 2022 r. w Zwycięstwo wierzyło 95%, a z nich 80% było o tym zdecydowanie przekonanych” – czytamy.

Jak podaje w środę The Guardian, oparcie Europejczyków dla Ukrainy pozostaje szerokie, ale – jak wynika z ogólnounijnego sondażu – prawie dwa lata po wybuchu wojny zaledwie 10% wierzy, że może ona pokonać Rosję – przy czym za najbardziej prawdopodobny koniec uważa się jakąś formę „porozumienia kompromisowego” punkt.

Autorzy raportu twierdzą, że zmiana nastrojów będzie wymagać od polityków przyjęcia bardziej „realistycznego” podejścia, które skupi się na określeniu, co faktycznie musi oznaczać akceptowalny pokój.

“Aby uzasadnić dalsze europejskie wsparcie dla Ukrainy, przywódcy UE będą musieli zmienić sposób, w jaki mówią o wojnie” – powiedział współautor Mark Leonard z Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych (ECFR), która zleciła badanie.

Większość Europejczyków “desperacko pragnie zapobiec zwycięstwu Rosji”, ale nie wierzy, że Kijów może zwyciężyć militarnie, stwierdził Leonard, co oznacza, że najbardziej przekonującym argumentem dla coraz bardziej sceptycznego społeczeństwa było to, że ciągła pomoc “może prowadzić do trwałego, wynegocjowanego pokoju, który faworyzuje Kijów – a nie zwycięstwo Putina”.

Styczniowe sondaże przeprowadzone w 12 państwach członkowskich UE – w tym we Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii i Szwecji – wykazały, że Ukraina utknęła w martwym punkcie kontrofensywy, rosnące obawy przed zmianą polityki USA i perspektywą drugiej kadencji prezydenta USA Donald Trump podsycają pesymizm co do wyniku wojny – twierdzi portal.

