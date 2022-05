Według sondażu więcej Polaków będzie szukać schronienia niż bronić ojczyzny

Tylko co piąty Polak zadeklarował, że wziąłby udział w obronie kraju. Większość szukałaby schronienia dla siebie i swojej rodziny.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Pracownia zapytała Polaków o to jakie działania podjęliby, „gdyby Polska została zaatakowana przez obce państwo”. Okazało się, że jedynie mniejszość respondentów zadeklarowała gotowość do wzięcia udziału w czynnej obronie ojczyzny.

25,8 proc. odpowiadających zadeklarowało, że starałoby się „schronić wraz z bliskimi za granicą”. Proporcjonalnie częściej odpowiedź taką wybierali najmłodsi respondenci w wieku 18–29 lat, wśród których było to aż 57 proc. Wyższy od średniej odsetek takich odpowiedzi odnotowano także wśród kobiet (34 proc.), zwolenników opozycji politycznej (42 proc.), osób z licencjatem i magistrem (33 proc.), mieszkańców wsi (36 proc.), wyborców Szymona Hołowni (56 proc.).

Natomiast 20,6 proc. respondentów zadeklarowało, że wstąpiłoby do jednostek wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych, by uczestniczyć w obronie ojczyzny. Częściej niż przeciętnie gotowość taką wyrazili mężczyźni (34 proc.), osoby do 30 roku życia (34 proc.) i te ww wieku 40–49 lat (30 proc.), mieszkańcy ośrodków do 50 tys. mieszkańców (31 proc.), osoby ze średnim wykształceniem (24 proc.), wyborcy Konfederacji (57 proc.), Koalicji Obywatelskiej (36 proc.), a także osoby, które głosowały w wyborach prezydenckich na Krzysztofa Bosaka (41 proc.) lub Szymona Hołownię (34 proc.).

Portal rp.pl zwraca też uwagę, że mimo wojny toczącej się na sąsiedniej Ukrainie gotowość Polaków do obrony własnego kraju spadła. Jeszcze w 2020 r. w sondażu „Bezpieczeństwo 2020”, także przeprowadzonym przez IBRiS, gotowość do walki w armii lub służbach paramilitarnych zadeklarował ponad 36 proc. badanych.

Czytaj także: Ustawa o obronie ojczyzny przyjęta przez Sejm

rp.pl/kresy.pl