W Krakowie stanął pomnik premiera Węgier – przyjaciela Polski

Pod Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie ufundowano pomnik Pála Telekiego, premiera Węgier, który w 1939 r. odmówił Niemcom wszelkiej współpracy w ataku na Polskę.

Odsłonięcie pomnika Telekiego na terenie WBP przy ulicy Rajskiej w Krakowie odbyło się w środę. Pierwotnie było zaplanowane jako główny punkt szeregu uroczystości jakie miały odbywać się w dniach 9-10 listopada, czyli przez Świętem Niepodległości. Jednak sytuacja epidemiologiczna zmusiła instytucje publiczne do zmiany planów, podano na stronie krakowskiego IPN.

Przy okazji odsłonięcia pomnika od 5 do 24 listopada na terenie Bibliotek przy ul. Rajskiej prezentowana będzie plenerowa wystawa „Pál Teleki i Polska”, przygotowana przez Węgierskie Archiwum Narodowe oraz Archiwum w Segedynie.

Teleki dwukrotnie stawał na czele rządu Węgier – w latach 1920-1921 oraz 1939-1941. Za każdym razem podejmował ważne decyzje z korzyścią dla Polski. To właśnie rząd Telekiego zdecydował się w 1920 r. skierować do Polski znaczne ilości uzbrojenia i amunicji. 48 mln naboi karabinowych do Mausera, 13 mln naboi do Mannlichera, amunicję artyleryjską, 30 tysięcy karabinów Mauser i kilka milionów części zapasowych, 440 kuchni polowych, 80 pieców polowych, które dotarły do Polski tuż przed bitwą warszawską dały Wojsku Polskiemu zasoby dla odparcia ofensywy bolszewików.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W 1939 r. Teleki odmówił Adolfowi Hitlerowi jakiejkolwiek współpracy w ataku militarnym na Polskę – Węgry posiadały wówczas granicę z naszym państwem. „Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę. Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce.” – odpowiedział na depeszę przywódcy III Rzeszy premier Węgier podkreślając, że nie mogą one „przedsięwziąć żadnej akcji militarnej przeciw Polsce ze względów moralnych.”

Po klęsce wrześniowej Węgry pod władzą Telekiego przyjęły polskich uchodźców oraz pozwalały na przepływ żołnierzy do polskich Sił Zbrojnych odbudowywanych w Europie Zachodniej oraz polskich konspiratorów z zachodu do okupowanego kraju. Za czasów Telekiego na Węgrzech powstały też liczne instytucje polskiego wychodźstwa, w tym szkoły, które działały tam do okupacji kraju przez Niemców w 1944 r.

Czytaj także: Dzień przyjaźni polsko-węgierskiej [+VIDEO]

krakow.ipn.gov.pl/kresy.pl