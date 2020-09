Orban: za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy

Premier Węgier Viktor Orban przewiduje, że za 10 lat Polska przejmie w Europie obecną rolę Niemiec.

Jak podała w piątek Polska Agencja Prasowa, premier Węgier Viktor Orban udzielił wywiadu Radiu Kossuth, w którym zwrócił uwagę na zmniejszającą się rolę Europy w światowej gospodarce. Orban przywoływał statystyki mówiące o tym, że w ciągu ostatnich 15 lat udział Zachodu we wszystkich inwestycjach na świecie zmniejszył się z 81 do 40 proc., podczas gdy udział w nich Wschodu wzrósł z 18 do 58 proc.

Zdaniem Orbana na świecie zachodzi „wielka zmiana” przesądzająca o tym, gdzie będzie miejsce Zachodu, w tym Europy Środkowej. Premier Węgier wyraził opinię, że proces zmniejszania się znaczenia Europy postępuje znacznie szybciej, niż prognozowano jeszcze w kilka lat temu.

Węgierski premier mówił, że Europa powinna znaleźć odpowiedź na zmniejszanie się swojego znaczenia gospodarczego na świecie. Jako odpowiedzialnych za to wskazał Niemcy, Francję i Wielką Brytanię.

„To oni muszą udzielić odpowiedzi na te strategiczne pytania. My możemy w tym uczestniczyć, ale to nie my trzymamy kasę. Możemy zrobić jedno: odrobić pracę domową. A Europa Środkowa jest w bardzo dobrej kondycji i patrząc na liczby oraz polskie wyniki gospodarcze zaryzykuję strategiczne twierdzenie, że za 10 lat Polska będzie nowymi Niemcami Europy” – cytuje Viktora Orbana Polska Agencja Prasowa.

Przypomnijmy, że w sierpniu br. Orban powiedział, że narody Europy Środkowej powinny zjednoczyć się wokół „polskiego okrętu flagowego”, by zachować swoje chrześcijańskie korzenie w czasie, gdy Europa zachodnia eksperymentuje z rodzinami jednopłciowymi, imigracją i ateizmem. Słowa te padły na uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego Traktat z Trianon podpisany przez Węgry po I wojnie światowej, który postrzegany jest w tym kraju jako dziejowa krzywda. Na jego mocy Węgry utraciły dwie trzecie terytorium Królestwa Węgier znajdującego się w unii personalnej z Austrią w ramach Austro-Węgier.

Kresy.pl / rmf24.pl