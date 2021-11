Odwrócony krzyż, zamalowane oczy św. Jana Pawła II. Zbezczeszczono pomnik papieża w Lwówku Śląskim

Figurze św. Jana Pawła II na pomniku w Lwówku Śląskim zamalowano oczy farbą, a na infule namalowano odwrócony krzyż. Skradziono też pastorał.

W Lwówku Śląskim zbezczeszczono pomnik św. Jana Pawła II, stojący przed tamtejszym kościołem Wniebowzięcia NMP. Jak podaje miejscowy portal lwowecki.info, który jako pierwszy poinformował o sprawie, ktoś przy użyciu farby w kolorze złoto-pomarańczowym zamalował figurze papieża oczy, pod jednym z nich namalował łzę, a na infule odwrócony do góry nogami krzyż. Ponadto, skradziono też pastorał, który obiema rękami trzymał posąg Jana Pawła II.

Portal lwowecki.info uważa, że sposób dewastacji ma znaczenie symboliczne i sugeruje, że jest to zapewne reakcja na skandale seksualne w Kościele, szczególnie na wykorzystywanie seksualne nieletnich. Część środowisk obarcza św. Jana Pawła II odpowiedzialnością za to, że to m.in. za jego pontyfikatu dochodziło do skandalicznych wydarzeń.

Do aktu wandalizmu doszło najprawdopodobniej w nocy z 1 na 2 listopada, ponieważ mieszkańcy Lwówka Śląskiego dostrzegli ślady farby na pomniku w Dzień Zaduszny.

Lokalny portal zwraca przy tym uwagę na dziwny „reakcji na to, co stało się z pomnikiem Świętego Jana Pawła II” – nikt oficjalnie nie zgłosił sprawy. Policja dowiedziała się o niej z mediów, podobnie jak ks. dziekan Krzysztof Kiełbowicz, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W środę rano serwis napisał, że choć minęła doba od nagłośnienia informacji o akcie wandalizmu, proboszcz nie zgłosił sprawy na policję. Wiadomo jedynie, że funkcjonariusze podjęli czynności w zakresie „zbierania informacji”, na podstawie publikacji w mediach. Policjanci sprawdzili też miejsce zdarzenia. Nie można jednak nikogo ścigać, bo do tego konieczne jest oficjalne zgłoszenie sprawy. Według rzecznika prasowego diecezji legnickiej, o podjęciu tego rodzaju kroków zdecyduje proboszcz.

W mediach pojawiły się też doniesienia, według których do kradzieży pastorału mogło dojść wcześniej, ale nie ma na to żadnego potwierdzenia.

Pomnik św. Jana Pawła II przed kościołem pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim został odsłonięty i poświęcony w 2014 roku. Dotąd figura papieża-Polaka nie była celem wandali.

Od miesięcy w Polsce odnotowuje się coraz więcej przypadków aktów profanacji i wandalizmu względem katolickich miejsc i przedmiotów kultu: kościołów, krzyży czy figur Matki Bożej. Dochodzi też do ataków na kapłanów. Tylko w ostatnim czasie informowaliśmy m.in. o agresywnym mężczyźnie, który nie mogąc dostać się do środka kościoła św. Józefa w Szczecinie, zdemolował wnętrze przedsionka i połamał zabytkowy krzyż, po czym pobił interweniującego księdza. Informowaliśmy również o zbezczeszczeniu kaplicy szpitalnej w Toruniu, oblaniu fekaliami figury Matki Bożej w woj. Wielkopolskim czy przepiłowaniu i obaleniu przydrożnego krzyża w Zielonej Górze. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

