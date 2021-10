Zielona Góra: Przepiłowano przydrożny krzyż. Policja prowadzi dochodzenie [+FOTO]

W poniedziałek w godzinach popołudniowych przepiłowano przydrożny krzyż na Osiedlu Zastalowskim w Zielonej Górze. Profanacja została zgłoszona policji oraz kurii biskupiej. Policja z Zielonej Góry prowadzi dochodzenie w opisywanej sprawie.

W poniedziałek po południu ścięto przydrożny krzyż na Osiedlu Zastalowskim w Zielonej Górze – podała Gazeta Lubuska we wtorek. Dochodzenie w opisywanej sprawie prowadzi zielonogórska policja.

Postępowanie jest prowadzone z art. 196 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych. Sprawcy przestępstwa grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek po południu ścięty krzyż został zauważony przez mieszkańców, którzy powiadomili o tym swoją parafię. Sprawa została wtedy zgłoszona także policji.

Zaczęło się opiłowywanie Katolików. Pilnujmy krzyży w naszych miejscowościach. Dzisiaj, na jednym z osiedlu mieszkalnych w Zielonej Górze, ścięto piłą przydrożny krzyż. Co pan na to panie @SlawomirNitras ? Zadowolony?@TV_Trwam @tvp_info @WtylewizjiINFO @RadioMaryja @RadioGdansk pic.twitter.com/DCiyF8IuLG — JOANNA CABAJ Gdansk (@CabajJoanna) October 18, 2021

„Nie wiem więc, czy mamy do czynienia jedynie z aktem wandalizmu, czy też celowo zaatakowano przedmiot czci religijnej. Tak czy inaczej, zniszczenie krzyża to zdarzenie bardzo przykre i bolesne dla ludzi wierzących” – oświadczył w rozmowie z Gazetą Lubuską ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii biskupiej.

Policja zapewnia anonimowość i prosi wszystkie osoby, które mogą mieć informacje dotyczące zdarzenia o kontakt w tej sprawie z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze, przy ulicy Partyzantów 40 lub pod numerami telefonów: 47 795 21 50, 47 795 24 11.

W ostatnim czasie nasiliły się w Polsce profanacje symboli religijnych i miejsc kultu.

W maju bieżącego roku grupa aktywistów LGBT w Toruniu publicznie sprofanowała obraz Maryi. Również w maju nieznani sprawcy zdewastowali figury Jezusa i św. Faustyny Kowalskiej przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu

w województwie zachodniopomorskim.

W lutym bieżącego roku nieznani sprawcy zdewastowali figurę Matki Bożej, stojącą na placu przy kościele Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, pozbawiając ją dłoni.

W ciągu ostatniego roku, szczególnie na fali wulgarnych proaborcyjnych demonstracji, w Polsce nasiliło się zjawisko profanacji i dewastacji obiektów związanych z katolicyzmem. Od końca października ub. roku do początku marca br. miały miejsce 152 takie przypadki. We wspomnianym okresie miała także miejsce fala pobić kapłanów.

Jak informowaliśmy w listopadzie ub. roku, z dorocznego raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż rośnie. Chrześcijanie bardzo często są ich celem, na co wpływ ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

W zeszłorocznym raporcie podającym dane za rok 2019 stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba zarejestrowanych dzięki organizacjom pozarządowym wyniosła niemal 600 – oznacza to 20% wzrost w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę dane policyjne, również dostępne na stronie OECD, w samej Francji liczba ataków spowodowanych niechęcią wobec chrześcijan wyniosła 2000. Z raportu Gatestone Institute z kolei wynika, że około 3000 chrześcijańskich obiektów padło ofiarą wandali w 2019 roku – co oznacza, że był to rekordowy rok pod względem antychrześcijańskich ataków na kontynencie.

gazetalubuska.pl / Kresy.pl