Odbudowa Pałacu Saskiego: specjalny zespół powołany przez prezydenta

„Zgodnie z deklaracją Prezydenta RP w KPRP powołany został dziś Zespół, który zajmie się opracowaniem projektu regulacji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie wraz z inwestycjami towarzyszącymi” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP we wtorek.

We wtorek w Kancelarii Prezydenta RP został w tej sprawie powołany został specjalny zespół. Będzie miał na celu opracowanie rozwiązań legislacyjnych dla inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP, dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie wraz z inwestycjami towarzyszącymi.

Prezydenta Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że Pałac Saski wraz z całą częścią zabudowy powinien zostać „przywrócony Warszawie, Polsce i przede wszystkim Polakom”. Przyznał, że wspiera ideę odbudowy Pałacu i wyraził nadzieję, że do końca czerwca „uda nam się przygotować w tym zakresie specjalny projekt ustawy, złożyć go do laski marszałkowskiej”.

Mówiąc o odbudowie Pałacu Saskiego, Andrzej Duda przypomniał, że była to „wielka idea, którą podniósł jeszcze Pan Prezydent Profesor Lech Kaczyński”. „Wtedy, właśnie na placu Marszałka Piłsudskiego, pracowali archeolodzy i odsłonili fundamenty Pałacu Saskiego. Śmiało więc można powiedzieć, że Pałac Saski czeka na odbudowę. Te plany wtedy musiały zostać odłożone” – mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że Pałac to „element starej, przedwojennej pięknej, dumnej Warszawy, którego po zniszczeniu w czasie II wojny światowej Warszawa nie odzyskała do tej pory”.

„Wydaje mi się, że dzisiaj państwo polskie, tak jak kiedyś odbudowało dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa Zamek Królewski w Warszawie, może i powinno dzisiaj odbudować Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice, które stanowią historyczne dziedzictwo Warszawy i wykorzystać je we właściwy sposób na potrzeby użyteczności publicznej” – dodał.

Szef Kancelarii Prezydenta wyjaśnia, że projekt ustawy rozpocznie formalne przygotowania do odbudowy.

Przypomnijmy, że w ramach ogłoszonego przez rząd Mateusza Morawieckiego tzw. Polskiego Ładu, czyli programu mającego „naprawić” rzeczywistość w Polsce po pandemii koronawirusa, odbudowany miałby zostać Pałac Saski w Warszawie. Deklarację w tej sprawie złożył prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Mówił o tym także wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

Jednocześnie, pojawiła się koncepcja, żeby za odbudowę pałacu zapłacili Niemcy. Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci” na pytanie o odbudowę Pałacu Saskiego i reperacje wojenne od Niemiec odpowiedział:

„Niemcy powinni nam zapłacić setki miliardów dolarów za wszystkie zniszczenia z okresu II Wojny Światowej, choć pamiętamy także o rabunku z okresu I Wojny Światowej”.

Do niemieckiego MSZ skierowano zapytanie, czy RFN zamierza zapłacić za odbudowę pałacu, wysadzonego w grudniu 1944 roku przez Niemców. „Śledziliśmy na bieżąco doniesienia w polskich mediach na temat planowanej odbudowy Pałacu Saskiego. Według naszego rozeznania, planowanie jest jeszcze we wczesnej fazie. Będziemy nadal z zainteresowaniem śledzić ten projekt” – odpowiedziało niemieckie ministerstwo.

