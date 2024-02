Obywatele Ukrainy i Rosji odpowiedzą za porwanie i rozbój. Grozi im 20 lat więzienia

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uważa, że w związku z rosyjską agresją Ukraina ma prawo do samoobrony – w tym także do atakowania rosyjskich celów wojskowych poza terytorium Ukrainy.

W wywiadzie dla Radia Wolna Europa/Radia Wolność, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg został zapytany między innymi o to, kiedy Ukraina będzie mogła zacząć korzystać z myśliwców F-16. Jego zdaniem, nie sposób określić, kiedy mogłoby to nastąpić. Zaznaczył jednak, że wszystkim sojusznikom Ukrainy zależy na tym, by nastąpiło to najszybciej, jak to tylko możliwe. Dodał, że skuteczność tym samolotów będzie większa, jeśli ich piloci zostaną dobrze przeszkoleni, a personel naziemny odpowiednio przygotowany.