NSA utrzymał unieważnienie uchwał przeciw agendzie LGBT

Docelowo każdy ma wiedzieć, gdzie jest miejsce, do którego jest przyporządkowany w razie zagrożenia - stwierdził Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w rozmowie z Radiem Plus. Zapowiedział inwentaryzacje takich miejsc.

Podczas rozmowy wiceminister mówił m.in. o zmianach w systemie obrony cywilnej. "Obrona cywilna to także zrządzanie pomieszczeniami, gdzie ludność może się schować w momencie zagrożenia. Przede wszystkim musimy zinwentaryzować nasze zasoby, uporządkować je" — podkreślił.

Wąsik zapewnił, że państwo wie, ile jest schronów. Jednak, jak dodał, "jeżeli centralizujemy system obrony cywilnej, to musimy zinwentaryzować zasoby, czyli to, co można wykorzystać do celu schronienia". Stwierdził, że docelowo każdy ma wiedzieć, gdzie jest miejsce, do którego jest przyporządkowany w razie zagrożenia.