Nowa umowa offsetowa w programie Wisła – Polska będzie mogła produkować amunicję do czołgów Abrams i armat Bushmaster

Jak wynika z nowej umowy offsetowej z Northrop Grumman, związanej z II fazą programu „Wisła”, Wojskowa Akademia Techniczna będzie mogła szkolić żołnierzy w zakresie obsługi systemu IBCS, a polskie firmy zbrojeniowe wyprodukują amunicję m.in. do czołgów Abrams.

W miniony wtorek Agencja Uzbrojenia poinformowała, że wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda podpisał umowę offsetową z amerykańskim koncernem Northrop Grumman w ramach realizacji fazy II programu Wisła, dotyczącego pozyskania systemów obrony powietrznej średniego zasięgu. Wartość umowy, jak podano, przekracza 300 mln zł.

„Przedmiotem umowy jest realizacja 8 zobowiązań offsetowych, które przyniosą korzyści dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i wojskowych instytutów badawczych oraz naukowych. Zakładane jest pozyskanie krajowych zdolności do produkcji i konserwacja elementów systemów Wisła oraz Narew” – poinformowała Agencja Uzbrojenia.

Według agencji na przemysł obronny uzyska dzięki tej umowie zdolności do integracji radarów „Bystra” i „Sajna” z systemem dowodzenia i kierowania IBCS. Z kolei podmioty badawcze i naukowe będą mogły kształcić przyszłe kadry, które będą obsługiwać zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, „wpięte” w system IBCS.

Oficjalny komunikat głosi też, że podpisana z Amerykanami umowa offsetowa „przyniesie znacznie szersze korzyści”. Jak podano, polskie zakłady pozyskają zdolności do produkcji nowych typów amunicji dla czołgów M1 Abrams (kal. 120 mm), KTO Rosomak i BWP Borsuk (w tym dwóch przypadkach chodzi o amunicję do armat Bushmaster), a także dla śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache. Ma to pozwolić na zabezpieczenie potrzeb Wojska Polskiego w tym obszarze.

Wśród beneficjentów umowy offsetowej wymieniono: MESKO S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.

„Dzięki powyższym działaniom Skarb Państwa zapewni częściową niezależność od zagranicznych dostawców, ustanawiając lokalnie zdolności produkcyjne, obsługowo-naprawcze, szkoleniowe oraz badawcze i zaangażowanie – poprzez offset – podmiotów polskiego przemysłu obronnego, jak i również szkolnictwa wojskowego oraz pozytywnie wpłynie na zwiększenie wskaźników dostępności operacyjnej zestawów WISŁA poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego i wsparcia eksploatacji sprzętu wojskowego w jednostkach wojskowych” – poinformowano w komunikacie.

Sprawę opisuje też serwis „Polska Zbrojna”. Zaznacza, że dzięki podpisanej umowie „Wojskowa Akademia Techniczna wyszkoli żołnierzy, którzy mają obsługiwać system IBCS”, a „polskie firmy zbrojeniowe wyprodukują natomiast amunicję m.in. do czołgów Abrams i śmigłowców Apache”.

„To porozumienie jest efektem ciężkiej pracy negocjatorów z Polski i Stanów Zjednoczonych” – powiedział wiceminister obrony Paweł Bejda, który sygnował dokument związany z II fazą budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła. Podkreślił, że „umowa umożliwi transfer technologii do polskiego przemysłu”. Wyjaśniał, że wykorzystanie tych technologii ma służyć rozbudowie potencjału produkcyjnego, naprawczego i badawczo-rozwojowego w spółkach zbrojeniowych. Z kolei dzięki nowym technologiom Polska ma mieć zapewniony dostęp do amunicji przeznaczonej do podstawowych typów sprzętu bojowego. Zaznaczył, że jest to istotne dla dla uniezależnienia się od zagranicznych dostaw.

W ramach II fazy programu „Wisła” Wojsko Polskie ma zostać wyposażone w trzy dywizjony (6 baterii) przeciwlotniczych i przeciwrakietowych systemów Patriot oraz pakiet pocisków PAC-3MSE.Z kolei celem programu Narew jest zakup 23 baterii systemu krótkiego zasięgu, wykorzystującego pociski rakietowe CAMM-ER.

Niedawno informowaliśmy, że Huta Stalowa Wola pozyskała od firmy Northrop Grumman licencję na produkcję armaty Bushmaster 30 mm. Przypomnijmy, że w styczniu żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich przeprowadzili pierwsze strzelania z transporterów opancerzonych KTO Rosomak zintegrowanych z bezzałogową wieżą ZSSW-30.

Portal „Dziennik Zbrojny” zaznaczał wcześniej, że faktycznie Polska pozyska tylko wyposażenie IBCS dla stanowisk kierowania i dowodzenia. Zostanie ono umieszczone w wyprodukowanych przez polski przemysł kontenerowych kabinach dowodzenia – analogicznych, jak w przypadku tych zamówionych dla I fazy programu Wisła. Będą to stanowiska dowodzenia dla 6 nowych baterii systemu Wisła oraz 23 baterii systemu Narew. W ocenie portalu, „na potrzeby II fazy programu Wisła zamówione zostanie wyposażenie 18 stanowisk EOC, a na potrzeby programu Narew i do celów szkoleniowych, wyposażenie pozostałych 75 stanowisk EOC ujętych w wycenie DSCA”. Dodajmy, że podobna sytuacja dotyczy stacji przekaźnikowych – Polska również zamierza kupić tylko część ich wyposażenia.

Poinformowano, że dostawy pierwszych dwóch baterii Patriot/IBCS w ramach II fazy programu „Wisła” zostaną zrealizowane w 2026 roku. Natomiast zakończenie dostaw planowane jest w 2028 roku. Tym samym, za sześć lat Polska miałaby dysponować łącznie 16 jednostkami ogniowymi systemu Patriot.

W sierpniu 2023 roku szef MON zatwierdził umowy offsetowe na elementy do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu w drugiej fazie programu Wisła. Dzięki umowom offsetowym z firmami Raytheon i Lockheed Martin, których łączna wartość to ok. miliard złotych, w Polsce powstanie zaplecze usługowo-naprawcze i produkcyjne wspierające system Wisła, składający się m.in. z takich elementów jak radar LTAMDS i rakiety PAC-3 MSE.

Polskie media przypominają, że zadaniem systemu IBCS, rozwijanego na potrzeby wojsk USA, umożliwienie połączenia różnych istniejących i rozwijanych systemów obrony powietrznej w jeden, wielowarstwowy system. Jak dotąd, Polska jest jedynym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który zakupił to rozwiązanie. IBCS ma stać się integralną częścią budowanego przez Polskę systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, złożonego m.in. z systemów średniego zasięgu WISŁA (opartego o wyrzutnie Patriot), krótkiego zasięgu NAREW (opartego o brytyjskie pociski CAMM).

wojsko-polskie.pl / polska-zbrojna.pl / Kresy.pl